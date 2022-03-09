Başkan Ergün, Meclis'te Güncel Konulara Değindi

MANİSA (Bültenler) - Şehitlerimizi anan ve Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Ergün, önemli mesajlar verdi.

Başkan Ergün, konuşmasına şehitlerimizi anarak başladı. Başkan Ergün, "Pençe Yıldırım harekatı bölgesinde şehit düşen Halil İbrahim Çete, Hakkari'de şehit olan Mürsel Sunal ve Tokat'ta askeri araç kazası sonucu şehit olan İsmail Ergin evlatlarımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun. Geçtiğimiz hafta görev dönüşü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Akhisar İtfaiye Amirliği personelimiz Fırat Köksal'a da bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ukrayna'da tüm Dünya'yı tedirgin eden bir savaş durumu söz konusu. Bu acı durumun bir an önce son bulmasını ve barış sürecinin başlamasını diliyoruz. Savaşlardan en çok etkilenen bir milletin ferdi olarak tek temennim; anneler evlatlarını toprağa vermesin, çocuklar da babasız büyümesin. Bu vesileyle Doğu Türkistan'da, Filistin'de ve İslam coğrafyasındaki tüm mazlumların yüce Allah yardımcısı olsun diyorum" dedi.

Kadın Meclis Üyelerini Unutmadı

Kadın meclis üyeleriyle kadın çalışanları da unutmayan Başkan Ergün, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Meclis Üyelerimiz Fatma Aslan ve Aysun Yıldırım, Yunusemre Belediye Başkanvekili Şule Uygur ile burada bulunan kadın arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Herkes bilmelidir ki; kadınlarımız, milletimizi geleceğe taşıyan temel yapı taşlarımızın başında gelmektedir. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: "Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir." Bu önemli ve güzel gün vesilesiyle aziz şehitlerimizin annelerine de en derin hürmetlerimi sunuyor, cinayete kurban giden tüm kadınlarımızı rahmetle anıyorum. Başta ülkemiz olmak üzere, dünyadaki herhangi bir kadının tırnağına dahi zarar gelmediği bir gelecek diliyorum" dedi. Öte yandan Başkan Ergün, toplantı sonunda da kadın meclis üyelerine, Yunusemre Belediye Başkanvekili Şule Uygur ve kadın çalışanlara çiçek takdim etti.

Berat Kandili'ni Kutladı

Konuşmasında, Mart ayında kutlanan özel günlere de yer veren Başkan Ergün, "12 Mart'ta şanlı İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabulünün 101'inci yılını kutlayacağız. Bu vesileyle, bizlere bu toprakları vatan yapan başta Cumhuriyetimizin kurucu Su Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman atalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Her satırında Türk milletinin azim ve kararlılığını vurgulayan marşımızı kaleme alan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle yad ediyorum. 14 Mart'ta kutlanacak olan Tıp Bayramı vesilesiyle de hayatımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını şimdiden kutluyorum. Görevi başında şehit düşen sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere aramızdan ayrılan tüm sağlık çalışanlarımıza da yüce Allah'tan rahmet diliyorum. 17 Mart'ta Allah nasip ederse mübarek Berat Kandili'ni idrak edeceğiz. Şimdiden hepinizin kandilini tebrik ediyor, mübarek Berat Kandili'nin Türk-İslam alemine, ülkemize ve Manisa'mıza hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Başkan Ergün'den Su Vurgusu

Başkan Ergün, sözlerini şöyle noktaladı: "Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale Zaferi'mizin yıldönümünü de 18 Mart günü kutlayacağız ve aziz şehitlerimizi saygıyla anacağız. Bu vesileyle düşmana karşı bir ve bütün olduğumuz bu kutlu zaferin yıldönümünü kutluyor; başta büyük deha Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman atalarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Mart ayını karşıladık ve ilk haftasını geride bıraktık. Bu ayın içerisinde baharın müjdecisi Nevruz'u da hayırlısıyla kutlayacağız. Nevruz'un, binlerce yıldır devam eden birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyor, tüm hemşerilerimin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Son yıllarda hepimizin konu Su temiz ve yeterli içme suyu kaynakları oldu. İçilebilir su kaynaklarının korunmasına ve arttırılmasına dikkat çekmek için kutlanılan 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle, suyumuzun kıymetini bilip, israftan kaçınmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü hepinizin bildiği gibi, su kaynaklarımız sınırsız değil. Suyumuzu koruyalım."

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