Başkan Demir, yatırımları ve çalışmaları anlattı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ağırladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ağırladı. Ekibiyle birlikte Samsun'a gelen Başkan Altay, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile ilçe ziyaretlerinde bulundu. Esnaf ile sohbet etti. Yapılan yatırımları yerinde gördü. Başkan Mustafa Demir, karşılıklı deneyimleri paylaşmak adına oldukça verimli bir gün geçirdiklerini ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibini Samsun'da misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Subaşı Meydan Projesi ve Saathane Meydanı projelerinde gelinen noktayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a yerinde gösteren Başkan Mustafa Demir, bölgedeki trafik ve park yoğunluğunu burada azaltacaklarını ifade etti. Bölgedeki esnafı da ziyaret eden her iki başkan, vatandaşlarla sohbet etti. Bölge halkı, samimi bir ortamda geçen sohbette yapılan çalışmalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Ardından Havza ve Ladik ilçelerine yapılan ziyaretlerde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları gösteren Başkan Mustafa Demir, Samsun'un 2023 vizyonuna giderken aldığı mesafeyi anlattı. Havza ilçesindeki yapımı devam eden 340 araçlık mekanik katlı otopark çalışmalarını izleyen her iki başkan daha sonra Ladik ilçesinde Cüce ve Küpecik mahallelerindeki tamamlanan yol çalışmalarını inceledi.

Ayrıca Ladik'te ahşap mimarisi ve tarihiyle geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran 'Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni, yapımı devam eden Yoğurt Pazarı'nı ve muhteşem manzarası ile kendine hayran bıraktıran Ladik Gölü'nü ziyaret ederek ilçenin tarihi geçmişiyle ilgili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin her bölgesinde ekiplerin gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Daha sonra Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda istişare toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genel Sekreter İlhan Bayram, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve Konya Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yer aldığı toplantıda başkanlar kentlerindeki çalışmaları anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un bölgenin merkezi olduğunu ifade ederek, sanayiden tarıma, kültür-sanattan spora kadar potansiyeli yüksek bir şehir olduğu vurgusunu yaptı. Kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımına sahip Türkiye'nin ender şehirlerinden biri olduklarını kaydeden Başkan Demir, Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon çerçevesinde Samsun'u geleceğe taşıyacaklarını dile getirdi.

Kentsel dönüşümden, sanayi alanına, fuar alanından otopark projelerine kadar yapılan çalışmalardan ayrıntılı bir şekilde söz eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Konya ile iyi bir işbirliği içerisinde olduklarını ifade ederek, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibini Samsun'da görmek bizleri son derece mutlu etti" dedi.

Başkan Mustafa Demir ve Başkan Uğur İbrahim Altay, akşam da Atakum Sahili'nde tur atarak vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: Habermetre