Başkan Çolakbayrakdar ve Taner Yıldız'dan ev ziyaretleri

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Çat kapı ziyaretler yaparak, ailelerin misafiri olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte iki aileyi ziyaret etti. Hizmetlerle her zaman Kocasinanlıların yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da 7'den 70'e herkesin mutlu olması özellikle çocukların yüzlerinin gülmesi için hizmet ettiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte Yeşil ve Mithatpaşa Mahallesi'nde Kocasinanlıları evlerinde ziyaret ederek, hem hayır dualarını aldı hem de gönüllerini fethetti. Özellikle çocuklarla sohbet eden Taner Yıldız ve Başkan Çolakbayrakdar, aile fertlerinin yoğun sevgisiyle karşılaştı. Ailelerin taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, her fırsatta aile ziyaretlerini sürdürdüklerinin altını çizerek, "Vatandaşlarımızla her zaman birlikteyiz. Yaptığımız hizmetlerle ilçe sakinlerinin yüreklerine dokunarak, gönül birliği oluşturuyoruz. Hep dile getirdiğim gibi Kocasinan büyük bir aile ve bu aile her geçen gün daha da büyüyen, daha mutlu ve daha huzurlu bir hale geliyor. Özellikle ziyaretlerimizde Kocasinanlı sakinlerimizin sohbet edip, istek ve taleplerini dinliyoruz. Bundan biz çok mutluluk duyuyoruz ve keyif alıyoruz. Çünkü; bizim enerjimiz, vatandaşlarımızın dualarıdır" ifadelerine yer verdi.

Ev ziyaretlerine büyük önem ve değer verdiklerine dikkat çeken Bakan Taner Yıldız ise; "Evlatlarımızın Allah bahtlarını açık etsin, uzun ömürler versin. Yavrularımızın, vatana millete hayırlı evlatlar olmalarını diliyoruz. Her zaman birlikte olduğumuz vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu bir hayat yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin" dedi.

Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette ailelerde çok heyecanlandıklarını ve ayrı bir mutluluk, sevinç yaşadıklarını belirterek, "Rabim sizden razı olsun. Dualarımız hep sizinle. Allah bir tutuğunuzu bin etsin" diyerek dua etti. - KAYSERİ