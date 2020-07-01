Başkan Cengiz gündemi değerlendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Cengiz gündemi değerlendirdi

Özel bir TV kanalında yayınlanan programına konuk olarak katılan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Cengiz gündemi değerlendirdi
01.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:07

Özel bir TV kanalında yayınlanan programına konuk olarak katılan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, "Tarihi binaları restore edeceğiz ve aynı zamanda, bize ait olan arsa üzerine TÜMAD işbirliği ile öğretmenevi yapılacak" dedi.

Yıllardan beri yapılamayan Bergama yolunun müteahhitten kaynaklanan bir problemden dolayı uzun süredir bitirilemediğini belirten Başkan Yusuf Cengiz, bu konuda gayretlerinin devam ettiğini ve en kısa sürede bu önemli ve artık kronik hale gelen yolu bitirmek istediklerini söyledi.

En aciliyetli olarak çözüm bekleyen alt yapı sorunumuzu çözeceğiz

Göreve geldiklerinde acil olarak gördükleri alt yapı sorununa el attıklarını vurgulayan Başkan Cengiz, 60-70 yıllık bu sorunla ilgili bütün çalışmaları tamamladıklarını belirterek: "Bize alt yapı konusunda desteklerini sunan AK Parti Balıkesir milletvekillerimize,Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Ünal'a çok teşekkür ediyorum. Ödeneğimiz İller bankası tarafından onaylandı. Büyükşehir Meclisinde de onaylandıktan sonra ihale aşamasına gireceğiz. Böylece kanalizasyon ve su şebekesi yenileme süreci başlamış olacak" dedi.

Buram buram tarih kokan ilçemizde restarasyon çalışması yürüteceğiz

Geçtiğimiz gün, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Şakir Erarı, Müdür Yardımcısı Gökhan Bahçecik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ile birlikte İvrindi için tarihi öneme sahip ve en eski yapılarından olan Şeyh Bedrettin Camii ve Hamamı, Gazi Evrenos ve Tarihi Konak'ın restorasyonu konusunda incelemelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Yusuf Cengiz: "Tarihimize sahip çıkmak, atalarımızın bize bıraktığı kültürel mirası bizler de gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.

İvrindi'ye gelen misafirlerin konaklama sıkıntısını gidermek için bir öğretmenevi kazandıracağız

Başkan Cengiz eğitimci kökenli olarak çok sevindiği bir projeden de söz ederek bilgi verdi. Belediye olarak kendilerinin arsasını verdikleri bir yere bölgede faaliyet içerisinde yer alan TÜMAD tarafından bir öğretmenevi yapılacağını müjdeleyen Başkan Cengiz, duyduğu memnuniyeti şu cümlelerle dile getirdi: " Bizim için çok değerli olan öğretmenlerimiz ve dışarıdan gelecek olan resmi görevliler ve misafirlerimiz için çok önemli bir boşluğu dolduracak olan öğretmenevi ile ilgili bir protokol imzalayacağız ve en kısa sürede bitirilecek. Konaklama sıkıntısını, gelen misafirleri yönlendirme ve ağırlamakta yaşanılan sıkıntıyı bu süreçte çözeceğimiz için bu anlamda çok mutluyuz" dedi.

İvrindi'nin simgesi olan İvrindi kuzusunun tanınılabilirliğini arttıracağız

İlçesinde kuzusundan, üretilen peynirine, peynir tatlısından sütüne kadar meşhur olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Cengiz " İvrindi kuzusu kendini ispatlamış, lezzetiyle ülke genelinde tercih edilen bir marka değeri taşımakta. Üretilen kuzular Merinos ve Kıvırcık melezi diye tabir edilen bir cins. Bu lezzeti ülkemizin her yerinde İvrindi Kuzusu olarak bilen insan sayımız çok fazla. Bu lezzetin sürekliliğinin artması, devamlılığının sağlanması, üretimde geniş bi ivme yakalamak ve koyun üreticilerimize destek olmak için üretim tesisi kuruyoruz. İlk etapta 200 adet ile başlayıp sonrasında büyüyerek her üreticinin aradığını rahatlıkla tedarik edebileceği bir işletmeyi kurma hedefindeyiz. Tüm ekiplerimiz ile bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi

Herşey sporu seven halkımız için

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile Ankara'da bir araya geldiklerini dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz " Ak Parti Balıkesir Milletvekilimiz Mustafa Canbey ile birlikte önceki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaretimizde ilçemiz Millet Parkı yanına bir kapalı yüzme havuzu sözünü aldık en yakın sürede bununla ilgili çalışmaların başlayacağını umuyoruz" dedi.

Aynı zamanda İvrindi Futbol sahası için söz verdikleri 500 kişilik modern portatif tribün çalışmalarının yerinde başladığını ve en geç 2 ayda hazır hale geleceğini dile getiren Başkan Cengiz " Her şey sporu seven ve desteğini esirgemeyen, organizasyonları ve turnuvalarda dahil tüm müsabakaları daha rahat ve modern ortamda seyretme imkanına sahip olan halkımız için" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi Haber
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak Haber
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu Haber
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil Haber
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz...
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Haber
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı Haber
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla şiddete maruz kaldım
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla şiddete maruz kaldım
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip...
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
'Köpekten emir aldım' diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
"Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Albayrak çiftine tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Albayrak çiftine tüm kesimlerden destek...
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor İrfan Buz Okan Buruk Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Daha Fazla Temmuz Otomobil Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Başkan Cengiz gündemi değerlendirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 16:18:08. #1.14#
title