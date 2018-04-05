Başkan Çelik'e Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyedeki yoğun çalışmalarının yanı sıra sık sık sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle de bir araya geliyor. Başkan Çelik, bu ziyaretlerde sivil toplum kuruluşlarının talep ve beklentilerini alıyor.

Kısa süre önce genel kurulunu yapan Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Başkan Çelik'i ziyaret eden Dernek Başkanı Osman Balcı, derneklerine ve gazilere verilen destekler nedeniyle teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'i Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Yusuf Aydoğdu ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Başkan Yusuf Aydoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'e dernek olarak düzenledikleri Çanakkale Şehitleri Anma Gecesi ile diğer çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i Felahiye Kaymakamı Nazlı Demir ve Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, KİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şahan, Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan, Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy ve GÖR-BİR Derneği Başkanı Hülya Ersoy ile yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. - KAYSERİ