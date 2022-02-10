Başkan Büyükgöz: "Çoban Mustafa Paşa Cami yanını kamulaştırdık" - Haberler
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Başkan Büyükgöz: "Çoban Mustafa Paşa Cami yanını kamulaştırdık"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Büyükgöz:

Mustafapaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mustafa Paşa Cami yanındaki otopark olarak kullanılan alanın kamulaştırılıp, caminin tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir şekilde kullanılacağı bilgisini verdi.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Mustafapaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mustafa Paşa Cami yanındaki otopark olarak kullanılan alanın kamulaştırılıp, caminin tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir şekilde kullanılacağı bilgisini verdi.

Mustafapaşa Mahallesi sakinleriyle halk meclisinde bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde mahalleye kazandırılan belediyecilik hizmetlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Hizmetlerin ve projelerin mahalle sakinlerinin taleplerine göre şekillendirildiğini vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Emanetinizi en iyi şekilde hizmete dönüştürebilmek, sizlerin huzuru ve mutluluğu bizlerin temel gayesidir" dedi.

Zinnur Büyükgöz, Mustafa Paşa Cami yanında bulunan otopark olarak kullanılan alanın kamulaştırılıp caminin tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir şekilde kullanılacağı bilgisini verdi. Başkan Büyükgöz, "Çoban Mustafa Paşa Camii gibi bir değerin yanında uygun olmayan bu görüntüyü de ortadan kaldırarak burayı amacına uygun hale getirerek camiye kazandırmış olacağız" dedi. Başkan Büyükgöz, sunumunun ardından mahalle sakinlerinin sorularını cevapladı. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz: Çoban Mustafa Paşa Cami yanını kamulaştırdık

Başkan Büyükgöz: Çoban Mustafa Paşa Cami yanını kamulaştırdık

Başkan Büyükgöz: Çoban Mustafa Paşa Cami yanını kamulaştırdık

Başkan Büyükgöz: Çoban Mustafa Paşa Cami yanını kamulaştırdık

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Cami, Yerel, Haberler

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