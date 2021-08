Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımızla göz göze, diz dizeyiz"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze'nin Elbizli, Duraklı, Hatipler, Ahatlı ve Tepemanayır köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, hasbihal etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay'ın da yer aldığı ziyaretlerde, her vatandaşla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, "Milletimizle olan bağımız eserlerimizle ve hizmetlerimizle daha da güçlenirken, 'Güçlü Türkiye Güçlü Kocaeli' için daha fazla çalışacağız. Milletimiz, devletinin ve kurumlarının ne kadar güçlü ve her daim yanında olduğunu biliyor, görüyor. İşte biz de kentimizin her noktasına giderek vatandaşlarımızla göz göze, diz dize geliyor, onların şehre dair önerilerini ve taleplerini dinliyoruz" dedi.

"HALKIMIZA ULAŞIYOR, GÖNÜLDEN GÖNÜLE SOHBET EDİYORUZ"

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz her yeni hizmet, büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda çok önemli bir katkıdır" diyerek Gebze'nin köylerine gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendiren Başkan Büyükakın, "Tabi bu ziyaretlerimizle de halkımıza ulaşıyor, gönülden gönüle sohbet ediyoruz. Köylerimizin eksikliklerini gidermenin yanı sıra büyüklerimizin tecrübelerinden de faydalanıyoruz. Halkımızla buluşmalara her fırsatta devam ediyoruz. Bu buluşmalarda gördüğümüz bir şey var. O da, milletimizle olan sıkı bağlarımızdır. Tabi bu ziyaretler bağlarımızı daha da güçlendiriyor. Hemşerilerimiz aynı zamanda kadirşinastır. Bize gösterdikleri ilgi ve güvene de bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini sarf etti.

"YENİ İHTİYAÇLARIN HIZLI ÇÖZÜMÜ İÇİN HAYATA GEÇİRDİK"

Kocaeli'nin tamamında olduğu gibi Gebze'nin köylerinde de gereken her türlü hizmetin yapıldığını dile getiren Başkan Büyükakın, "Tabi bir taraftan hayat devam ediyor ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bizler de bu yeni gelişmelere göre planlamamızı yaparak halkımızın hizmetini yerine getiriyoruz. İşte A Takımı bu yeni bakışın ve yeni ihtiyaçların hızlı çözümü için hayata geçirdik. Arı gibi çalışan A Takımı ekiplerimiz var. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde köylerimizin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermede gerekeni yapıyor. Bu çalışmadan halkımızın memnun olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bizler çok çalışacağız, gecemizi gündüzümüze katacağız ve bu kadirşinas halkımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini sarf etti.

"TÜM ÇABAMIZ VE BAKIŞIMIZ MİLLETE HİZMET ETMEKTİR"

Gebze'nin Elbizli, Duraklı, Hatipler, Ahatlı ve Tepemanayır köylerinde kadınlarla sohbet eden, çocukları seven ve hediyeler veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Toplumumuzun tüm kesimleriyle buluşmaya, önerilerin dinlemeye, eksikliklerimizi görerek tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim tüm çabamız ve bakışımız millete hizmet etmektir. Gerçekleştirdiğimiz tüm ziyaretlerde bu çabamızı gören ve bilen halkımız, bize desteklerini ifade ediyor. Bu nedenle bu güveni asla boşa çıkarmayacağız. İnsanımızın huzuru, mutluluğu ve daha güzel bir kentte yaşaması için çalışacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı.

