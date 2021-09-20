Başkan Büyükakın, "Ülkemiz ve şehrimiz için hayırlar getirsin"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, görevlerine yeni atanan Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Azız Bakıoğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen'in yanı sıra Maldivler-Male Belediye Başkanı Dr. Mohamed Muizzu ve beraberinde ki heyeti makamında konuk etti. Yıldızlar Su Üstü Eğitim Merkez Komutanı olarak görev yürütürken Deniz Ana Üs Komutanlığına atanan Tuğamiral Aziz Bakıoğlu'na ilk olarak misafir eden Başkan Büyükakın, Kapancı ve Akmanşen'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti. Yapılan atamaların ülkemiz ve şehrimiz için hayırlar getirmesini dileyen Başkan Büyükakın, "Yeni görevleriniz hayırlı uğurlu olsun. Sizlere üstün başarılar diliyorum" dedi.

"SİZLERLE PAYLAŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Yerel yönetimler anlamında iki günlük resmi ziyaretler nedeniyle Kocaeli'ne gelen Maldivler-Male Belediye Başkanı Dr. Mohamed Muizzu ve beraberinde ki heyeti de ağırlayan Başkan Büyükakın, İSU yatırımları başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde gören noktasında Muizzu'ye, "Belediyecilik anlamında her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımını sizlerle yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Alt ve üst yapı, çevre gibi yatırımları noktasında şehrimizde neler yaptık, sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini sarf etti.

"ÇOK VERİMLİ BİR DÖNEM GEÇİRDİK"

Maldivler-Male Belediye Başkanı Dr. Mohamed Muizzu ise, "Bizleri ağırladığınız ve belediyecilik anlamında verdiğiniz her türlü destek için çok teşekkür ederim. İSU Scada sistemleri başta olmak Su ve Atıksu Tesisleri Dairesi Başkanı Süleyman Karabayır tarafından teknoloji merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Kısa bir süre Kocaeli'nde kalmamıza rağmen çok verimli birkaç gün geçirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiklerinden ve tecrübelerinden çok istifade ettik. Sizlere de ayrıca bizlere verdiğiniz samimi destek ve ilgiden dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyorum" ifadelerini sarf etti. Başkan Büyükakın, ayrıca konuk belediye başkanına Kocaelispor forması da hediye etti. Başkan Büyükakın, Görüşmeler çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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