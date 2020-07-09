Başkan Büyükakın; "Körfez ilçemize çok önemli hizmet adımları atacağız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Büyükakın; "Körfez ilçemize çok önemli hizmet adımları atacağız"

Körfez ilçesinde bir dizi çalışma ziyaretlerinde ve temaslarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Körfez ilçemize çok önemli hizmet adımları atacağız" dedi.

Başkan Büyükakın;
09.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:56

Körfez ilçesinde bir dizi çalışma ziyaretlerinde ve temaslarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Körfez ilçemize çok önemli hizmet adımları atacağız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu, kanaat önderlerini ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte Seyfettin Yılmaz, Salih Okutan, Mehmet Allak, Erdal Yıldırım, Mustafa Çelik ve Erdoğan Songur ile iş yerlerinde buluşan Başkan Büyükakın, kentin tüm dinamikleriyle bir araya gelmeyi aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Alt ve üst yapı noktasında Körfez ilçesinde çok önemli adımlar atacaklarını ziyaretlerinde dile getiren Başkan Büyükakın, "Ülkemizin ve şehrimizin üretim merkezlerinden birisi olan Körfez ilçemizin tüm eksiklerini tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte 97 bin metre karelik bir alanda bin 300 rezerv konut alanı inşa edeceğiz. Barbaros ve Kabakoz Mahallerinin taşınması içinde gerekli adımları attık" dedi.

Türk milleti ile birlikte Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkmak için gayret ettiklerini ilçe merkezinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde özellikle dile getiren Başkan Büyükakın, "Ezanımızdan, bayrağımızdan, vatanımızdan ve devletimizin sembolleşen tüm değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz. Ülke olarak zor bir coğrafyada çok büyük bir mücadele veriyoruz. Ülkemiz sınırları içinde ve dışında gerek mazlumların gerekse hakları gasp edilmeye çalışılan kardeş ülkelerin yanında oluyoruz. Ülkemizin çıkarlarını korumak için de uluslararası arenada çok önemli adımlar atan bir devletimiz ve Cumhurbaşkanımız var. Tarihimizin bize verdiği çok büyük sorumluluklar var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanımızın tüm değerlerini bir taraftan korurken diğer taraftan gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin ve asil milletimizin bir ideali bir hedefi var. Kim ne derse desin, hangi kuşaktan bahsederse bahsetsin gençlerimizin bu süreçte güçlü bir şekilde geleceğe hazırlandığını da görüyor ve biliyoruz. Bizim yapmamız gereken en önemli ödevlerimizden bir tanesi de devletimizin koyduğu hedeflere destek olmaktır. İşte bunu da çocuğumuzdan gencimize, kadınımızdan erkeğimize, yaşlımızdan el açıp sadece dua edebilen her vatandaşımıza kadar devletimizin tüm belirlediği hedeflere destek olmak için gayret edeceğiz" diye konuştu.

Körfez ilçesinin kanaat önderlerinin ziyaretinin yanı sıra ilçe merkezinde incelemeler sonrasında Sevindikli Köyün'de bölgenin muhtarlarıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay da eşlik etti. Bölgedeki hizmetlere dönük istişarelerin yapıldığı ve ortaya çıkan yeni taleplere dönük adımlar atılmasını çalışma ekibinden isteyen Başkan Büyükakın, "Muhtarlarımızın taleplerine dönük planlamalarımızda bir öncelik sırasına göre organize oluyoruz. Vatandaşımızın beklentilerine, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaşması için Kocaeli'den destek vermeye köylerimizde de devam ediyoruz. Gençlerimize bu güzel ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde miras bırakmak istiyoruz. Onlar da bu emaneti daha iyi noktalara kesinlikle taşıyacaktır. Bu anlamda şehrimizin her karışında hizmetlerimizi ortaya koyarken muhtarlarımızla birlikte bu vizyon çerçevesinde çalışıyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak evlatlarımız için eser üretmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Muhtarlarla çok güzel bir çalışma ortamları olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, "Muhtarlarımız kendilerine gelen talepleri bizlere öncelik sırasına göre ileterek hizmetin ulaşmasına vesile oluyorlar. Çok şükür köylerimize uzun yıllardır çok büyük hizmetler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hayatın içerisinde yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. İşte ekibimizle birlikte bunları da gidermek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnafından sanayide üretim yapan emekçiye, KOBİ'lerden büyük sanayi kuruluşlarına kadar her alanda kente ve ülkeye katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin diğer bir taraftan da Anadolu'nun çok güzel bir mozaği olduğunu da ifade ettiği birlikteliklerde, "Reel sektörün yanında kırsal kalkınmada tarım ve hayvancılığa da destek vermeyi sürdüreceğiz. Bunun yanında köylerimizin hizmetlerine ve daha konforlu yaşam oluşması için de hizmet etmeyi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bir kentin ve ülkenin birlik ve beraberliğinin ortaya çıkaracağı büyük enerjiye de dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Şehrimizde ve ülkemize Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abhaza'sıyla, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla velhasıl tüm güzellikleriyle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye ve Kocaeli olacağız. Bu güzel hizmetlerin devam edebilmesi için çalışmaya durmadan devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı Güncel
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi Politika
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti
202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Fatih Terim, Feghouli'nin takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu
Fatih Terim, Feghouli'nin takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Bülent Turan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Mabel Matiz Demet Akalın
Spor Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Henry Onyekuru Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Başkan Büyükakın; "Körfez ilçemize çok önemli hizmet adımları atacağız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 14:56:48. #1.15#
title