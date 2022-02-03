Başkan Büyükakın, Kandıra pazarını gezdi

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra pazarında kurulan tezgahları gezdi, alışveriş yaptı.

Kandıra'da kurulan semt pazarını ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hem esnafla bir araya geldi hem de alışveriş yaptı. Ürünlerin direkt tüketiciyle buluşmasından dolayı vatandaşların oldukça memnun olduklarını dile getiren pazarcı esnafı, Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma verdikleri desteklerden memnun olduklarını söyledi.

"Akaryakıt desteğiyle üreticimizin yanında olduk"

"Her zaman verdiğimiz desteklerle üreticimizin ve çiftçimizin yanında olacağız" diyen Başkan Büyükakın, alışverişi sonrası yaptığı açıklamada, "Gübre ve tohum destekleri ile çiftçimize destek olurken diğer bir taraftan çiftçimize daha fazla yardımcı olmak için Türkiye'de Büyükşehir Belediyeleri arasında ilk kez akaryakıt desteğiyle üreticimizin yanında olduk. Esnafımız da verdiğimiz desteklerden memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Çiftçimizin, esnafımızın ve halkımızın memnuniyeti bizim için her şeyin önündedir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de tarım denilince akla ilk Kandıra gelecek"

Ürünler ve üretim yöntemleri hakkında bilgi de alan Başkan Büyükakın, "Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin birçok tarım desteği vermesinin sebebi, halkımızın gıdaya en kolay ve en uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamaktır. Kandıra'daki topraklarımızın bereketini artırdığımızda buranın yerel ekonomisi büyüyecek ve özellikle bu bölgelerdeki üretim kapasitesi artacak istihdam verilerinde artış olacak. Bu sayede gençlerimiz kendi bölgelerinde kendi topraklarında üretime katılmak için heyecanı da artmış olacak. Şehirden köylerimize, analarının ve babalarının ocağına dönüş bu sayede biraz daha hızlanacaktır" diye konuştu. - KOCAELİ