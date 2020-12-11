Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı

11.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:16
Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı

YAKLAŞIK 4 ay koronavirüs tedavisi görüp 8 Aralık'ta koltuğuna geri dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

YAKLAŞIK 4 ay koronavirüs tedavisi görüp 8 Aralık'ta koltuğuna geri dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Online toplantı programı üzerinden yapılan çevrimiçi görüşmeyi Başkan Böcek sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Böcek, "Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 11 büyükşehir ve 9 il belediye başkanımızla gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıya katıldık" notuyla paylaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

İlgili Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Muhtarlar Buluşması' toplantısına katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar Buluşması" toplantısına katıldı
Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı (2)
Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı (2)
Vali Atay, korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına katıldı
Vali Atay, korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ivana Sert Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Sermiyan Midyat
Spor Okan Buruk Pierre Webo Samet Aybaba Sergen Yalçın Kylian Mbappe
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:20:06. #1.14#
title