Başkan Aydın, Kıbrıs Gazilerinin Hayalini Gerçekleştirdi

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan ve gazilik unvanına erişen Sivaslı Kıbrıs gazileri Belediye Başkanı Sami Aydın'ın girişimleri ile gerçekleştirilen gezi programı kapsamında 44 yıl önce savaştıkları Kıbrıs'ı gezdi.

Dualar eşliğinde belediye önünden uğurlanan gaziler Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'ndan önce İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ardından da Kıbrıs'a uçtu. Burada Yakın Doğu Üniversitesi Dekan Yardımcısı Şenol Bektaş tarafından karşılanan gaziler üç gün boyunca konaklayacakları otele geçti. Ertesi sabah gezi programına geçen gaziler ilk olarak Yakın Doğu Üniversitesi'nin kampüs alanını gezerek KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti. Ardından Boğaz ve Taşkent Şehitliklerini ziyaret eden gaziler burada duygusal anlar yaşadı. 44 yıl önce şehit verdikleri silah arkadaşlarının mezarları başında dua eden gaziler, yaşlı gözlerle anılarını paylaştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'i makamında ziyaret eden heyet, burada Günsel'e Sivas'a özgü çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaretin ardından Girne turuna çıkan gaziler; Girne Kalesi, Alsancak Çıkartma Anıtı ve Barbarlar Müzesi'ni görme imkanı buldu. Kıbrıs gezisinin ikinci gününe Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel'i ziyaret ederek başlayan Sivaslı gaziler, ardından Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Daha sonra Lefkoşa ve Mağusa turuna geçildi. Burada Paşaköy, Muratağa ve Atlılat Şehitliklerini ziyaret eden gaziler, savaşın izlerini hala ilk günkü sıcaklığı ile muhafaza eden şehitliklerde duygu dolu anlar yaşadı.

Gaziler yaşarken en büyük istekleri olan Kıbrıs'ı bir kez daha görmenin sevinci, kahramanlık anılarını tazelenmenin gururu ve şehit silah arkadaşlarını geride bırakmanın hüznüyle 1974 yılında destan yazılan Kıbrıs'tan ayrılarak memleketleri Sivas'a geldi.

Gazilerin ikinci kafilesi ise Şubat ayının sonlarında Sivas'tan Kıbrıs'a uğurlanacak. - SİVAS