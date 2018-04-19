Başkan Aydın, Devam Eden Projeleri Anlattı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, devam eden bazı projeleri yerinde inceleyerek basın mensuplarına bilgi verdi.

Proje gezileri Paşabahçe Kütük Ev'de düzenlenen sabah kahvaltısıyla başladı. Programa Başkan Aydın'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu, Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci ve partili yöneticilerle kentte görev yapan yazılı ve görsel medya temsilcileri katıldı. Başkan Aydın ve beraberindeki heyet daha sonra Paşabahçe'de yapımı devam eden Tavra Deresi'nin suyunun arıtma tesislerine taşınması projesini yerinde inceledi. Başkan Aydın, "2017 çok kurak bir yıl oldu. 2018'in de kurak geçeceği ön görülüyor. Sivas il merkezi olarak içme suyumuzu 4 Eylül Barajı'ndan karşılıyoruz. Bu kuraklıktan dolayı suyun yetersiz olduğu ve gelecekte daha da yetersiz olma ihtimalini göz önüne alarak Tavra Deresi'nden arıtma tesisimize yeni bir isale hattı projesi başlattık. Bu projede bir isale hattı aşaması var. İki yumuşatma tesisi var. Üçüncüsü ise dezenfeksiyon yani hipoklorit sistemi dediğimiz sistemin gerçekleşmesi var. Projenin yaklaşık maliyeti 30-35 milyon arasında bir rakam görülüyor. Birinci etap olan 4,5 km uzunluğunda çelik borulardan oluşan kısmın ihalesi yapıldı ve çalışmalara başladık. Mayıs ayı içerisinde de bu isale hattını tamamlamayı öngörüyoruz." diye konuştu.

Başkan Aydın, Yeni Karşıyaka Köprüsü'nün şehir merkezi ile bağlantısını sağlayacak olan viyadük projesi hakkında da bilgi vererek,"Bu projenin yaklaşık maliyeti 10 milyon. Önemli bir trafik aksını birbirine bağlamış oluyoruz. Mevlana Tüneli'nden uzanan, Menderes Caddesi'nden devam eden ve DSİ Kavşağı'nın üzerinden mevcut çevre yolu, oradan da Karşıyaka'ya uzanan bir hat. Bu yol Karşıyaka için önemli ama ondan daha önemlisi mevcut stat ve okullar bölgesine yeni bir alternatif yol bağlantısı oldu. Geçen haftadan itibaren kullanıma sunduk. Her maçtan itibaren anormal bir trafik sıkışıklığı olurken Fenerbahçe maçında rekor denilecek bir seyirci olmasına rağmen o sıkışıklığı yaşamadık. Sebebi ise bu yolun faaliyete geçmiş olması. İnşallah ileriki günlerde buranın resmi açılışını da yapacağız. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı Kızılırmak üzerinden taşıyacak yeni köprüde sürdürülen çalışmaları da inceleyen Başkan Aydın, "Köprüyle ilgili çalışmalarımız başladı. Şuan fore kazık çalışmaları devam ediyor. 180 metre uzunluğunda bir köprü, iki tane ayrı köprü oluyor. Toplam genişliği 70 metre. Ortadaki açıklıkla beraber projenin köprü kısmının yaklaşık 17 - 18 milyon gibi bir maliyeti var. Biraz önce gezmiş olduğumuz köprülü kavşak ve bu projeyi ayrı firmalar yapıyor. Diğer taraftan da belediyemiz yol çalışmasını yapıyor. Projenin önemli bir kısmını alt yapısıyla, dolgularıyla beraber tamamlamış olduk. Recep Tayip Erdoğan Bulvarı projesinin toplam maliyeti yaklaşık olarak 30 milyon, köprülü kavşak 18 milyon, mevcut Kızılırmak Köprüsü yaklaşık 20 milyon ve yollarıyla beraber toplamda 60 milyonluk devasa bir proje... Üniversite ve şehir için önemli bir proje, ismine yakışır bir proje... İnşallah bu yıl içerisinde köprüsüyle, köprülü kavşağıyla, alt yapılarıyla, bisiklet yollarıyla, yürüyüş yollarıyla, toplu taşım hatlarıyla beraber halkımızın hizmetine sunulmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu. - SİVAS