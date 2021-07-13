Başkan Arda, ?Ata?mızdan başka sığınacak gölgemiz yok?
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Başkan Arda, ?Ata?mızdan başka sığınacak gölgemiz yok?

Başkan Arda, ?Ata?mızdan başka sığınacak gölgemiz yok?
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkan Arda, "Ata'mızdan başka sığınacak gölgemiz yok?Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın ilçeye kazandırdığı Atatürk büstü, düzenlenen törenle açıldı.

Başkan Arda, "Ata'mızdan başka sığınacak gölgemiz yok?

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın ilçeye kazandırdığı Atatürk büstü, düzenlenen törenle açıldı. Heykeltraş Harun Atalayman'ın yaptığı 105 santim yüksekliğindeki büst, Belediye Hizmet Binası önüne yapılan traverten kaplamalı kaide üzerine konuldu. Büstün açılış törenine Belediye Başkanı Halil Arda'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Necati Kırmaz, İzel Zenginobuz Derinsu, belediye meclis üyeleri, İyi Parti Gaziemir İlçe Sedat Dağ, Heykeltraş Harun Atalayman, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Halil Arda, "Bugün çok gururlu ve heyecanlıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatımız boyunca örnek aldığımız, onun ilkeleri ve fikirleri doğrultusunda hareket ettiğimiz çok büyük bir önder. Mustafa Kemal Atatürk'e olan saldırıların arttığı, ülkenin akıl ve bilim yolundan uzaklaştığı şu günlerde Ata'mızdan başka sığınacak gölgemiz olmadığını biliyoruz. Bu ülkede yaşayan herkesin Atatürk'e çok büyük bir minnet borcu olduğunu bilmesi gerekir. Atatürk'ün en büyük mirası geleceğe taşınan düşünceleri ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir. Eğer bizler atamıza layık olmak istiyorsak görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Bunun için büstümüzün kaidesine bize yol göstermesi adına Atamızın, 'Ülkesini en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü yazdık. O'nu her zaman hatırlayıp hiç unutmayacağız. Heykeltraş Harun Atalayman'ın sanatçı dokunuşla hazırladığı bu değerli eseri, Belediyemizin hemen önüne koyduğumuz için çok mutluyuz. Kendisine çalışması için teşekkür ediyorum. Bu açılışı gerçekleştirdiğim için çok gururlu ve onurluyum, katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte büstün açılışını yapan Başkan Halil Arda, duygu dolu anlar yaşadı. Açılışın ardından törene katılanlar Atatürk büstüne karanfil bıraktı.

Kaynak: Habermetre

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