Başkan Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam'ı ağırladı
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Başkan Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam'ı ağırladı

23.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:13
Başkan Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam'ı ağırladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında ağırladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında ağırladı. Turgutlu Belediyesindeki ziyaretin ardından Başkan Çetin Akın ve Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu Turgutlu Kent Müzesi'ni gezdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyesi Burhan Irk, CHP Geçmiş Dönem Manisa Milletvekili Hasan Ören, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler ile birlikte Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Adem Sevim, CHP Kırklareli İlçe Başkanı Özgür Uygul'u makamında konuk etti. Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası Başkanlık katında açılan Şehitlik Köşesini inceleyen Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu, geçmiş dönemlerde Turgutlu Belediye Başkanlığı görevini yürüten başkanlar ile ilgili Başkan Çetin Akın'dan bilgi aldı.

Başkan Akın ve Başkan Kesimoğlu, belediyedeki ziyaretinin ardından ise Turgutlu'nun tarihi simgesi olan Turgutlu Kent Müzesini birlikte gezdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaret hakkında açıklamada bulunan Başkan Akın, "Kırklareli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Adem Sevim, CHP Kırklareli İlçe Başkanı Özgür Uygul'u belediyemizde misafir etmenin mutluluğunu yaşadık. Belediyemizdeki ziyaretinin ardından şehrimizin tarihi simgesi Kent Müzemizi Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu ile birlikte birlikte gezdik. Projelerimiz ile ilgili fikir alışverişinde bulunduğumuz Mehmet Siyam Kesimoğlu'na keyifli sohbeti ve nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Turgutlu'muzda ve Kırklareli'nde baharı yaşatmaya, mutlu insanlar ve mutlu kentler yaratmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz" dedi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise, "Turgutlu'da çok başarılı çalışmalara imza atan Başkanımız Çetin Akın ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmaları için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Başkan Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam'ı ağırladı
Başkan Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam'ı ağırladı
Başkan Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam'ı ağırladı
Başkan Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam'ı ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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