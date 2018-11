Başkan Aday Adayı Aksan Müsiad'lı Gençlerle Bir Araya Geldi

MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Cemal Aksan, kentin genç işadamları ile buluştu. Geçmişte yeşil Düzce olarak anılan kentin, son yıllarda bu imajdan uzaklaştığını ifade eden Aksan, yapacakları her çalışmada Yeşil Düzce imajı için özen göstereceklerini vurguladı.

MÜSİAD Düzce Şubesi'ni ziyaret eden MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Cemal Aksan, Genç MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi.

Genç MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Hakan Bekar ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Aksan, genç işadamlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Düzce'de yaşayan biri olarak şehrin sorunlarını çok iyi bildiğini dile getiren Başkan aday adayı Aksan, belediye başkanı olacak kişiler için bunun önemli bir artı olduğuna işaret etti.

Düzce'de ilk olarak ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözecek bir çalışma yapmak istediğiniz anlatan Aksan, "Öğrencilerimizin ulaşım problemi olmazsa olmaz çözüm noktamız olacak. Birkaç firma ile görüştük, fizibiliteleri yapıldı. Sadece birkaç nokta var. Oralarla alakalı mali açıdan nasıl daha ucuza yapılabilir bunun araştırması yapılıyor. Ben seçilsem de, başka bir arkadaşımız seçilse de uygulanabilecek bir proje. Çünkü bizim sevdamız Düzce. Ben olmazsam bu proje olmaz gibi bir söylem bizde yok. Biz elimizi taşın altına bir kere koyduk, sonuna kadar da gideceğiz.

Bir raylı sistem düşünüyoruz. Rantabl olacak, yap işlet devret şeklinde, maliyet açısından düşük, ring hatları olan bir araçtan bir araca geçebileceğiniz şekilde Üniversite kampüsü, otogar, Melen'e kadar uzanan bir hat planlıyoruz. Sonra onun devamı olabilir. Çarşı içine otobüslerin girmesini tasvip etmiyorum. Hem trafik yoğunluğu oluşturuyor, hem de ister istemez ne kadar denetlense bile her gün sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıların ortadan kalkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aksan, Yeşil Düzce'yi geri kazanmak istediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an çarşı merkezi yeşilden uzak bir vaziyette. Kışın sisin ve pusun hakim olduğu, hava kirliliğinin olduğu, yürürken bile kasvet veren bir hal aldı. Biz yaptığımız çalışmalar ile yeşil Düzce imajını geri kazanacağız. Her şeyi rant kavgası içinde değil, hizmet yarışı içinde yapacağız. Amacımız 2 yıl yoğun bir çalışma programı ile vatandaşlarımıza tek bir ağızdan şunu söyletmek: 'Bir şehir 2 yılda bu kadar kabuk değiştirebilir mi, bu kadar kimlik değiştirebilir mi?' Görsel açıdan şehri tamamen dizayn edeceğiz. Cadde cadde ayırıp her caddeyi motifler ile süslemek istiyoruz. Çıktığımız yolda inşallah başarılı oluruz. Bu noktada sizin de büyük desteğiniz var. Biz bu memlekette doğduk, burada da yaşıyoruz. Bu memlekete hizmet edebilmeniz için, bu memleketin sokaklarını, caddelerini, esnaflarını, herşeyini bilmeniz lazım. Yaşanan sorunları hissetmeniz lazım. Trafikte giderken nerede sıkıntı çektiğinizi, hangi sokakta çukur olduğunu bilirseniz nerede ne yapmanız gerektiğini, hangi noktada hangi hizmete ihtiyaç olduğunu bilirsiniz."

Genç MÜSİAD Başkanı Hakan Bekar'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - DÜZCE