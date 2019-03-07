Başka Bir Partiden Aday Oluyorsan Bileğine, Yüreğine Güveneceksin"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Bizim içimizden çıkıp başka bir partiden aday oluyorsan önce bileğine, yüreğine güveneceksin. Bizim üzerimizden böyle algılarla çalışma yapmayacaksın."dedi

Sarıeroğlu, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde MHP'nin Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı'nın seçim irtibat bürosu önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, herkesin Regaip Kandili'ni kutladı.

Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin dört bir yanında var güçleriyle çalıştıklarını belirten Sarıeroğlu, "Milletimiz, bayrağımız, vatanımız, ezanımız için kurduğumuz Cumhur İttifakımızın 31 Mart akşamında zaferle çıkması hepimizin en büyük arzusu, hedefi." ifadesini kullandı.

Kalkınmanın yerelden başlayacağını dile getiren Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Kalkınma hamlesini yerelden başlatabilmemiz için illerimizde, ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nın damgasını vurmamız gerekiyor. Adana olarak uzun yıllardır bir uyum hayali kuruyorduk. İlk defa o uyumu yakalayacağımız bir fırsatla karşı karşıyayız. Biz diğer partiler gibi kirli hedefler, planlar, arka planda farklı, kapı önünde farklı konuşan bir anlayışla hareket etmedik. Bizim ittifakımızı milletimiz kurdu. Hem Adana'da hem Türkiye genelinde genel merkezler düzeyinde 15 Temmuz akşamı, o ihanet gecesinde, kara gecede omuz omuza sokaklardaydık. Vatandaşlarımız her yerde akın akın sokaklara indiler. O hainlere geçit vermediler. Tekrardan ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize nasıl sahip çıkılırmış hem o hainlere hem de dünyadaki onların uzantılarına gösterdiler. Cumhur İttifakı o gece kuruldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de 15 Temmuz'da AK Parti İl Başkanlığına ilk gelenlerdendi."

Sarıeroğlu, 15 Temmuz'da başlayan Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'tan sonra da devam edeceğini dile getirdi.

Sarıeroğlu, gelecekteki 4,5 yıl seçimlerin olmamasının, reformlar ve yeniden atılımlar yapmak için önemli fırsat olduğunu, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Yalanla, dolanla, algıyla iş yapanlara da asla fırsat vermesinler"

Kozan ilçesinde Saadet Partisi adayının seçildiği takdirde "AK Parti'ye geçeceğim" şeklinde sözlerle propaganda yaptığını belirten Sarıeroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim içimizden çıkıp başka bir partiden aday oluyorsan önce bileğine, yüreğine güveneceksin. Bizim üzerimizden böyle algılarla çalışma yapmayacaksın. Partinin genel başkan yardımcısı, Adana'nın da milletvekili ve bir teşkilatçı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlarda söylediği o sözü tekrar etmek istiyorum. 'Bizim partimizde bundan sonra trenden inen bir daha bu trene binemeyecek.' Asla milletimizi aldatmaya kalkmasınlar, böyle bir şey söz konusu değil. Bizler Adana'da bu kadar emek verirken, arkadaşlarımızla omuz omuza çalışırken birileri makam, mevki uğruna başka kapılara gidecekler, bizlere zarar verecekler sonra da dönme planı kuracaklar, yok öyle yağma. Buna asla izin vermeyiz, emeğimizi kimseye heba ettirmeyiz. Bunu net olarak söyleyeyim. Ben de Adana'da siyaset yaptığımız sürece bu işin karşısında olacağım. Kozanlı kardeşlerimiz uyanık olsunlar. Birbirlerine sahip çıksınlar. Böyle yalanla, dolanla, algıyla iş yapanlara da asla fırsat vermesinler."

Herkesi kucakladıklarını, kimseyi ayırmadıklarını belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Kürt de Türk de Zaza da Çerkez de bizim. Biz 2,5 milyon Adana'yı, 82 milyon Türkiye'yi kucaklıyoruz. Alevi'sini de Sünni'sini de Arap'ını da her şeyiyle kucaklıyoruz. Kimsenin bizi 'ocu, bucu, şucu' diye ayırmasına izin vermeyeceğiz. İYİ Parti'li kardeşlerimizin de oylarını istiyoruz. CHP'li kardeşlerimizin oylarını da istiyoruz. Saadet'li kardeşlerimizin oylarını da istiyoruz. Onların yöneticileri yanlış işteler. Yanlış işte olanların peşinden gitmesinler. Bu ülke, vatan, bayrak için gelsinler, Cumhur İttifakı'na destek olsunlar. Herkesin oyuna talip olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Birlik beraberlik için çalışacağız. Adana, huzur, kardeşlik şehri, bunun devamı için hep birlikte, sizlerin desteğiyle çalışacağız. Fırsatçılara, oyunculara, tuzakçılara hep birlikte karşı duracağız, izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA