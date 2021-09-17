Başından tabanca ile vurulan Sevginur'a kocası 'Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar' demiş

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 18 günlük eşi Sevginur Aktaş'ı (22) başından vurup, intihara kalkıştığını ileri süren polis memuru Müslüm Aktaş'ın (27) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen Sevginur'un kız kardeşi, E.A. "Nişanlılık döneminde beraber dışarı çıktığımızda, Müslüm 'sen evli bir kadınsın dışarı çıkamazsın' dedi. Ablam kıskançlığından bunalıp 'senden ayrılacağım' dediğinde ise 'ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar' demişti" dedi.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, geçen yıl 13 Eylül'de evinde silahla başından vurularak yaralanmış bulundu. Ağır yaralı Sevginur Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen, görme sorunu yaşayan Sevginur Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu. Müslüm Aktaş'ın 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına devam edildi. Aktaş, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tanıkların dinlenmesi ardından duruşma ertelendi.