Basında ÖzÜ - Girişimlerim İçinde En Önemlisi Üniversite Oldu

Basında ÖzÜ - Girişimlerim İçinde En Önemlisi Üniversite OlduDünyaÖzyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, iş hayatındaki deneyimlerini video konferansta paylaştı.

Basında ÖzÜ - Girişimlerim İçinde En Önemlisi Üniversite Oldu

Dünya

Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, iş hayatındaki deneyimlerini video konferansta paylaştı. Finanstan perakendeye, enerjiden turizme birçok alanda faaliyet gösteren şirketleri kuran Özyeğin, "Bütün girişimlerim arasında en önemlisi Özyeğin Üniversitesi'dir" dedi.

"En önemli girişimim Özyeğin Üniversitesi"

Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünü yaptığı video konferansta iş hayatındaki deneyimlerini gençlerle paylaştı. Konferansta Özyeğin Üniversitesi mezunu olan Osman Doğan Yirmibeşoğlu, Barış Erdinçer, Esin Meriç Kutlay, Meltem Yücel, Can Esgun da üniversitenin onlara kattığı değerleri anlattı.

"Bütün girişimlerim arasında en önemlisi Özyeğin Üniversitesidir" diyen Özyeğin, en önemli şeyin insana yatırım yapmak olduğunu ifade etti. Türkiye'de Doğu'yu görmeden yetişen gençlerin bu ülkenin gerçeklerinden uzak olduğunu söyleyen Özyeğin, "Üniversitemizde aynı zamanda sosyal sorumluluk dersleri de var. Bu kavramı gençler genç yaşta elde etmelidir" şeklinde konuştu.

'Ailemin adını verdim çünkü bu kurumu çok önemsiyorum'

Özyeğin Üniversitesi'ni Türk gençlerini dünya insanı gibi yetiştirmek hayaliyle kurduklarını kaydeden Özyeğin "Benim en son destek olduğum kişi İrem Karamete, olimpiyatlara katıldı. Ben gençliğimden beri ülkemizde eğitime önem veriyorum. Türkiye'nin kaliteli eğitime ihtiyacı var" dedi. İlk etapta kız yurtları kurmaya başladığını belirten Özyeğin. "Devamında eğitimin kalitesini kendim yönlendirebileceğim bir eğitim kurumu kurdum. 16 yıl Bilkent Üniversitesi'nin de mütevelli heyetinde bulundum" diye konuştu. "Özyeğin Üniversitesi'ne ailemin adını verdim çünkü bu kulumu çok önemsedim" diyen Özyeğin, hayalinin dünya standartlarında öğrenci yetiştirmek olduğunu bildirdi. Üniversiteyi kurarken hoca alımlanııa da çok dikkat ettiğini aktaran Özyeğin, "ABD'de ders vermiş hocaları getirttim. Üniversitede yeni işler yapmaya çalıştık. Girişimcilik alanında çalışmalar yaptık. Mesela Gastronomi bölümünü ilk biz kurduk. Bizim gastronomi mezunlarımız dünyanın önemli alanlarında çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.

2. 5 not ortalaması tutturana Özyeğin şirketlerinde staj

Üniversiteyi kurduğu zaman çok büyük hayalleri olduğunu ifade eden Özyeğin, "Üniversitenin kısa sürede buralara geleceğini hiç hayal etmemiştim. Öğrenciler bizden çok memnun. Mutlu öğrenci başarılı olacak öğrencidir" dedi. Üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin ilk iş bulan öğrenciler olduğunu kaydeden Özyeğin, "Ben bütün şirketlerimi Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine açtım. Bütün kuruluşlarımız öğrencilerimize açık. Biz 2, 5 not ortalamasını tutturan her öğrencimize kuruluşlarımızda staj imkanı sağlıyoruz" diye konuştu. Öğrencilerin bu dönemlerde çalışmasıyla paralarının değerini daha iyi bileceğini vurgulayan Özyeğin, "Bizim üniversitemizde burs oranı da ortalama yüzde 51'dir" bilgisini verdi.

"Kızlar futbol takımı kuran ilk üniversite olmak isteriz"

Özyeğin Üniversitesi'ni hayatının tercihlerine göre kurduğunu, söyleyenHüsnü Özyeğin, "Ben şu an tercih yapsam Özyeğin Üniversitesi'ni seçerdim. Çalışma -* koşulları çok iyi olduğu için, öğrencilerin hocalarla kaynaştığı bir ortam olduğu için seçerdim. Özyeğin Üniversitesi'nde üçüncü baharımı yaşıyorum. Yeni oluşan fikirlerinden birinin de kızların futbola başlaması olduğunu aktaran Hüsnü Özyeğin, "Kızlarımız sporun her dalında var neden futbolda da olmasınlar ki? Kızlara futbol takımı kuran bir üniversite olmak isteriz. Bunu da buradan ilk defa söylüyorum" dedi.

FİBA GROUP ŞİRKETLERİ

Fiba Group, 11 ülkede faaliyet gösteren 68 şirketinde 12 bin 400 kişiye istihdam sağlıyor. Grup eğitim dışında şu alanlarda etkin:

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ENERJİ Fina Enerji

GAYRİMENKUL Fiba Commercial Properties, Fiba Gayrimenkul

TURİZM Svvissotel The Bosphorus İstanbul

Kaynak: Habermetre