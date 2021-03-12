Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cansız bedeni çekyat içinde bulundu
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Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cansız bedeni çekyat içinde bulundu

12.03.2021 07:52 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:00

İzmir'de 'Miraş Güneş' takma adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'e ait daireden kokular gelmesi üzerine komşuları polisi aradı. Yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Yüksel'in cansız bedeni evdeki çekyatın altında bulundu. Başına sert darbeler alan ve yüzü tanınamaz hale gelen Yüksel'in katil ya da katillerini bulmak için ekipler çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Rafetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulunulan 'Miraş Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'e ait 5'inci kattaki kiralık daireden kötü kokular yayılması üzerine apartman sakinleri yakınlarına haber verdi.

CANSIZ BEDENİ ÇEKYATIN İÇİNDE BULUNDU

Kendisinin de bir alt katta oturduğu öğrenilen Yüksel'e ait kiralık daireye giren yakınları, trans bireyin çekyatın içinde battaniyeye sarılı vaziyette cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YÜZÜ TANINAMAYACAK HALE GELMİŞ

Yapılan incelemede, Yüksel'in başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde sinir krizi geçiren yakınları, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Öte yandan Yüksel'in aldığı darbeler nedeniyle yüzünün tanınamayacak hale geldiği belirtildi.

YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Bir süredir kendisine ulaşılamayan Kadir Yüksel'in en son 18 Şubat tarihinde görüldüğü ve bir daha haber alınmadığı ortaya çıktı. Kadir Yüksel'in zaman zaman il dışına gezmeye gittiği için, Yüksel'in il dışında olabileceğini düşünen yakınları defalarca aramalarına rağmen telefona cevap verilmemesi üzerine endişelenerek 1 Mart tarihinde Çamdibi Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

KAN DONDURAN CİNAYETİN DETAYLARI

Kadir Yüksel'in ölümü ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Kan donduran cinayete kurban giden Kadir Yüksel'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ileri sürüldü. Ayrıca, Yüksel'in öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak çekyatın içerisine koyulduğu tespit edildi. Yüksel'in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler Yüksel'in yakınlarının ifadesine başvururken, evin çevresinde bulunan güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Kadir Yüksel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ÜZGÜNDÜ BİRAZ AĞLADI, SİNİRLERİ BOZUKTU HERHALDE"

Kadir Yüksel'in ölümü ile büyük bir üzüntü yaşayan komşusu Hatice Bayram, trans birey ile en son konuşmalarını anlattı. Bayram, "Şubat'ın 18'i kandil günü aradı beni, sabah 09.00 sıralarında. Bende 'sabah sabah niye arıyorsun' dedim, 'kandil için arıyorum' dedi. Mayko derdi bana, kandilin mübarek olsun dedi. Üzgündü biraz ağladı, sinirleri bozuktu herhalde. O günden sonra hiç görmedim ama bakıyordum arabasını genelde sokağa park ederdi hiç arabasını da görmedim" dedi.

"UMRE GÖREVİMİ YAPACAĞIM DEDİ, HİÇ KİMSEYE KÖTÜLÜĞÜ OLMADI"

Kadir Yüksel'in sık sık görüştüğü bir başka komşusu Ali Eken, sokakta yaşanan bağırışmalar üzerine evinden indiğini ve Yüksel'in öldüğünü duyunca şok yaşadığını belirtti. Yüksel ile son görüşmesini anlatan Eken, "Bize geldi, kahve içmiştik. Daha sonra ağlamaya başladı. Dert yanıyordu, bende nasıl istiyorsan öyle hareket et dedim. Hayat senin hayatın bizler sana elimizden geldiğince yardımcı oluruz dedim. En son görüşmemiz o şekilde olmuştu. 'Umre işim var, o görevimi yapacağım' dedi. Bayramlarda da her türlü yardımını yapıyordu. Hiç kimseye karşı kötülüğü olmadı. En kısa zamanda bu olayın kim ya da kimler tarafından yapıldıysa çözülmesini isterim" diye konuştu.

Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cansız bedeni çekyat içinde bulundu
Haber Yorumları (15)
DÜNYA VE UZERİNDEKİLER: Komsusunun yorumuna baktım umre diyor belki de Tevbe edip yeni bir hayata basliycakti bu şekilde ölmesine üzüldüm eğer günahlarından Tevbe etmeye niyet etmişse ALLAH affedicidir. Ölen şahistan gelir sağlayacak kişinin işine gelmez tahminimce cinayeti o işlemiştir bu benim düşüncem vesselam
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DOLARLA MAAŞ ALMAYAN ADAM: Allah rahmet eylesin. Allah taksiratlarını affeylesin.
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HAMZA: Türkiyede artık önce Reyiz sonra ümmeti karar veriyor Dini konularda.
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