Başına gelmeyen kalmadı...Fırtınada evinin çatısı uçmuştu, şimdi de yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü
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Başına gelmeyen kalmadı...Fırtınada evinin çatısı uçmuştu, şimdi de yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Genç - Haberler | 3. Sayfa

Başına gelmeyen kalmadı.

Başına gelmeyen kalmadı...Fırtınada evinin çatısı uçmuştu, şimdi de yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü

Yaklaşık 2 ay önce fırtınada evinin çatısı uçan belediye başkanının bu kez ise yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaklaşık 2 ay önceki fırtınada evinin çatısı uçan Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu'nun bu kez ise yapımı süren 3 katlı bağ evinin bahçesinde bulunan kuyuya bir kişi düştü.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 12 Mart 2021 tarihinde meydana gelen şiddetli fırtınada Yavuzeli İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu'nun ilçe merkezinde bulunan tek katlı evinin çatısı uçmuş, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülenmişti. Başkan Sakaroğlu'nun bu kez ise ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Yöreli Mahallesinde yapımı süren 3 katlı bağ evinin bahçesinde bulunan 2 metrelik kuyuya A.Ç. isimli bir şahıs düşerek yaralandı. Evin bahçesindeki havuzun yanında bulunan ve atık su için açılan kuyuya düşen A.Ç. olay yerine çağrılan sağlık ve 112 ekipleri tarafından kuyudan çıkarılarak, hastaneye kaldırdı.

A.Ç.'nin, belediyede görevli bir arkadaşı ile birlikte bağ evine gittiği ve elindeki telefon ile evin fotoğrafını çekmek için geri geri giderken görmediği kuyuya düştüğü belirtildi. Kuyunun içerisinde olay esnasında su bulunmadığı belirtilirken, hastaneye kaldırılan A.Ç'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Başına gelmeyen kalmadı...Fırtınada evinin çatısı uçmuştu, şimdi de yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü
Başına gelmeyen kalmadı...Fırtınada evinin çatısı uçmuştu, şimdi de yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü
Başına gelmeyen kalmadı...Fırtınada evinin çatısı uçmuştu, şimdi de yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü
Başına gelmeyen kalmadı...Fırtınada evinin çatısı uçmuştu, şimdi de yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü
Başına gelmeyen kalmadı...Fırtınada evinin çatısı uçmuştu, şimdi de yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü
Başına gelmeyen kalmadı...Fırtınada evinin çatısı uçmuştu, şimdi de yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü
Başına gelmeyen kalmadı...Fırtınada evinin çatısı uçmuştu, şimdi de yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü
Başına gelmeyen kalmadı...Fırtınada evinin çatısı uçmuştu, şimdi de yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü
Başına gelmeyen kalmadı...Fırtınada evinin çatısı uçmuştu, şimdi de yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü
Başına gelmeyen kalmadı...Fırtınada evinin çatısı uçmuştu, şimdi de yapımı süren bağ evinin bahçesindeki kuyuya bir kişi düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Genç

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