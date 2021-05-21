Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na katılacak Anadolu gazete sahipleri temsilcileri seçildi

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'na katılacak Anadolu gazete sahiplerinden üç temsilcinin seçimi yapıldı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'na katılacak Anadolu gazete sahiplerinden üç temsilcinin seçimi yapıldı.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odasında gerçekleştirilen törene, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, BİK üst yöneticileri ile Ankara Şube Müdürlüğü personeli ve gazete sahipleri katıldı.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, törenin açılışında yaptığı konuşmada, 60 yıl önce kurulan ve mevzuatı oluşturulan kurumun asli vazifesinin her zaman Türk basınına destek vermek olduğunu belirtti.

Basının sorunlarının dinlendiği, çözümlerin üretildiği, dönem ve teknoloji faktörlü değişimlere ayak uydurabilmesi için destek kararlarının alındığı Genel Kurulun, bugün de aynı hassasiyet ve idrakle temsilcilerini seçeceğini ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Dünyadaki gelişmeler göz önüne alındığında, bugün, medyaya ve özelde basına düşen yük de önem de artış göstermiştir. Genel anlamda dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medya, bazı ülkeler için birinci kuvvet konumuna gelmiştir. Ülkemizde de kırılma dönemlerinde medyanın oynadığı role şahitlik ettik. Dolayısıyla biz Basın İlan Kurumu olarak özgür, tarafsız basının yaşaması için 60 yıldır elimizden geleni yapıyoruz. Bunan sonra da hizmetlerimiz ve desteklerimiz ile gazeteleri ayakta tutmaya devam edeceğiz."

81 ilde faaliyet gösterdiklerine işaret eden Duran, teknoloji ve benzeri faktörlere bağlı olarak gazetelerde baş gösteren tiraj, nitelikli eleman istihdamı, dijital dönüşüm gibi sorunlara karşı çok sayıda ilde eğitimler düzenlediklerini aktardı.

Devam ettirmeyi planladıkları bu eğitimlerle kurum olarak Anadolu basının da teknolojiye adaptasyonunu beklediklerini ifade eden Duran, böylece reklam pastasında yükselişe geçen dijital reklam payından da gazetelerin azami istifade etmelerini istediklerini belirtti.

BİK'in, sadece basın işletmelerinin değil basın çalışanlarının da her zaman yanında olduğunu, bu nedenle kurumun hayatiyetini devam ettirmesinin basın ekosistemi adına büyük önem taşıdığının altını çizen Duran, son günlerde gündeme gelen kurum komisyon oranlarının düşürülmesi taleplerine ilişkin, "Basın İlan Kurumu teşkiline dair 195 sayılı Kanuna istinaden alınan yüzde 15'lik komisyon ücretlerinin azaltılmasına yönelik talepler gelmekte. Basın İlan Kurumu ve gazeteler, bir kuşun iki kanadı gibidir. Birisi olmazsa diğerinin uçması mümkün değildir. Bu taleplerde bulunanların şunları göz ardı etmemesi gerek; neticede burası bir kurum ve bu kurumun hayatiyetini devam ettirmesi gerekiyor ki basını da destekleyebilsin." açıklamasında bulundu.

BİK Genel Kurulu'na dahil olacak Anadolu gazete sahipleri temsilci seçimi sonucunun, Anadolu basını başta olmak üzere, herkese hayırlı olmasını dileyen Duran, katılımcılara teşekkür etti.

Törende, Divan Kurulu'nun oluşturulması sonrası oylamaya geçildi. Seçime katılan tüm delegelerin oylarını alan Mehmet Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen, BİK Genel Kurul üyeliğine tekrar seçildi.

BİK Anadolu gazete sahipleri temsilciliği görevine yeniden seçilen temsilciler, kendilerine destek veren tüm delegelere ve kuruma teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu