Hemşirelere "Ben salağım" yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı: Tepkimi saygı içinde sözlü olarak gösterdim

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Ayşegül Alkan'ın, görev yerini terk ettikleri için 2 hemşireye 500 kez, "Ben salağım" yazdırdığı iddia edilirken, Alkan görevden alındı. Açıklama yapan Alkan, "Saygı ve meslek etiği çerçevesinde tepkimi sözlü olarak ve asla hakaret içermeyen şekilde görev yerini terk eden personele gösterdim" dedi.

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan, 13 Aralık günü servis kontrolleri sırasında, hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'in yerlerinde olmadığını belirledi. İddiaya göre Başhekim Alkan, diğer birim müdürlerinin de olduğu bir ortamda azarladığı hemşirelere, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle kağıda 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazmalarını söyledi.

7 SAYFALIK METİN

Hemşireler Çalışkan ve Yetkin ise, görev yerlerini terk etmediklerini öne sürerek, yazıyı yazmaya karşı çıkıp, resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanmasını talep etti. Başhekim Alkan'ın talebi kabul etmemesi üzerine 2 hemşire, 7 A4 kağıdına 500 kez "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdı. Altına da "Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır" notunu düştü.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Daha sonra hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin, mobbinge uğradıklarını belirterek, Başhekim Dr. Ayşegül Alkan hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Sağlık Müdürlüğü iddialar üzerine geniş kapsamlı inceleme başlatırken, Sağlık Bakanlığı da duruma el koydu. Başhekim Dr. Ayşegül Alkan hakkında hem bakanlık hem de İl Sağlık Müdürlüğü'nce açılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BAŞHEKİM ALKAN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Başhekim Dr. Ayşegül Alkan ise iddialara yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. 13 Aralık günü saat 13.30 sıralarında Kumluca ve çevresinde meydana gelen aşırı yağışlar neticesinde hastanenin acil servisi ile ek bina inşaatı arasında kalan bölümde toprak kayması meydana geldiğini belirten Başhekim Dr. Alkan, açıklamasında şunları anlattı:

"Bu nedenden ötürü güvenlik gerekçesiyle acil servis, hastanemiz poliklinik girişine taşınmıştır. Bu durumla ilgili gerekli bilgilendirmeler kaymakamlığımız ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne ivedilikle yapılmıştır. Yapılan bilgilendirmeler sonrası Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ saat 15.00- 16.00 civarında hastanemize gelerek acil serviste meydana gelen toprak kayması ile ilgili hasar tespit çalışması yapılmış ve poliklinik girişine taşınan acil serviste incelemelerde bulunularak, tarafımca bilgilendirmeler yapılmıştır. Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ taşınma süreci bitinceye kadar hastanemizden ayrılmayarak gerekli desteğini bize göstermiştir.

Başhekim Dr. Ayşegül Alkan

"TEPKİMİ SÖZLÜ VE HAKARET İÇERMEYEN ŞEKİLDE GÖSTERDİM"

Bu taşınma esnasında Covid-19 pandemisi kapsamında kurulan klinik ve tedavi alanlarını da Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ ziyaret etmek istemiş, bu alanlar ziyaret edilirken, pandemi servisinde görevli iki hemşirenin yerinde olmadığı tarafımca tespit edilmiştir. Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ hastanemizden ayrıldıktan sonra; pandemi kliniğine giderek yaşadığımız toprak kaymasına bağlı taşınma süreci, bir üst amirimin önünde düşürüldüğüm üzücü durum ve daha da önemlisi pandemi süresince en önemli tedavi ünitelerinden olan pandemi kliniğinde sağlık personellerinin bulunmamasına bağlı olarak saygı ve meslek etiği çerçevesinde tepkimi sözlü olarak ve asla hakaret içermeyen şekilde görev yerini terk eden personele gösterdim."

GÖREVDEN ALINDI

Olayın duyulmasının ardından konuyla ilgili inceleme başlatan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, başhekimin görevden alındığını duyurdu. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada, "Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesinde gerçekleşen ve tüm basında yer alan haber üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucu Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden alınarak asli görevine iade edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR