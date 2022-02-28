Uşak AK Parti: "28 Şubat darbesi vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir"

İZMİR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen açıklamada Tuğrul, 28 Şubat darbesinin vesayetçi sistemin ilk tezahürü olmadığını ve maalesef son olmadığını belirtti.

Ak Parti Uşak İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, Sivil Toplum Kurumları başkanları ve parti üyeleri katıldı. Yapmış olduğu açıklamada 25.yılı geride bırakılan 28 Şubat darbesinin "Post modern" bir darbe olduğunu belirten AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, yapılan darbeyi; milletimin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüğe yapılan fiili bir darbe olduğunu ifade etti.

Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden aldığını belirten Tuğrul; "28 Şubat, bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, anti demokratlığın, karanlık bir zihniyetin ismi olarak tarihe geçmiştir" dedi. Başkan Fahrettin Tuğrul, "28 Şubat'ta sözde irtica tehdidi ile medya darbeci zihniyete rahap olarak top yekün savaş manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, anti demokratik milli güvenlik kurulu kararları alınmış, demokrasiye balans ayarı verilerek hükümet istifaya zorlanmıştır. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat post modern darbesi ile insanlar; ayrımcı, ırkçı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara mahrum kalmış ve milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak zorlanmış ve baskıya maruz kalmış, baş örtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz kalmış genç kızlarımızın çoğu üniversite ve liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmişlerdir. Uygulanan kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır" ifadelerini kullandı.

28 Şubat darbesinin vesayetçi sistemin ilk tezahürü olmadığı gibi son olmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Tuğrul, "15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini muhafaza etmektedir. Devletimizin 28 Şubat'ın acılarını azaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı murtazam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin sözlemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz, biz var oldukça devam edecek. 28 Şubat için 'Bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki; 28 Şubat bin yıl sürmedi ama biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız, unutturmayacağız. Demokrasimize ve milli idaremize her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizle beraber göstermiş olduğumuz bu mücadele ve azim bunun en net ispatıdır. Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onuruna, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - UŞAK