Başbakan Yıldırım'dan Komandolara Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlere hitaben, "Silahlı Kuvvetlerimiz gerek elde ettiği teknolojik imkanlarla, gerekse sizdeki bu güçlü imanla, inanıyorum ki dünyada örnek bir ordu olmanın da her türlü uygulamalarıyla destanını yazacaktır." dedi.



Başbakan Yıldırım, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçikle bir araya geldi.



Yıldırım, Isparta Valiliğini ziyaretinin ardından, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına geçti.



Burada, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, tören kıtasını selamladı.



Başbakan Yıldırım ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de komutanlığa geldi.



Daha sonra karargaha geçerek brifing alan Başbakan Yıldırım, ardından yemekte askerlerle bir araya geldi. Yemekte, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın gönderdiği baklava da askerlere ikram edildi.



Yemek sırasında bazı askerlerin ailelerini telefonla arayan Yıldırım, ailelerle önce kendisi konuştu, ardından telefonu askerlere verdi.



Yemek masasında yan yana oturduğu Türkmen kursiyer Teğmen Atayew Geldimurat'ın annesi Börü Geldimurat'ı telefonla arayan Yıldırım, "Oğlun burada iyi, merak etme. Yeni yılınız kutlu olsun. Bütün aile fertlerine selam söyleyin." dedi.



Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, yeni yıla askerlerle, komandolarla birlikte girmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti.



Yıldırım, askerlerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." sözünün canlı şahitleri olduklarını söyledi.



Az önce sahada nefes kesen, göğüs kabartan gösterilere şahit olduklarını ifade eden Yıldırım, tabiatın en zor şartlarında hayatta kalma ve düşmana karşı çetin şartlarda galip gelme adına çok önemli eğitimleri askerlerin Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde aldıklarına işaret etti.



Vatanın her karış toprağının askerlerin çelikten iradesi ve cesareti ile geçilmez bir kale olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Türkiye'nin her yeni günü, bugünü takiben gireceği yeni yılı sizler sayesinde emniyet ve güven içinde olacaktır. Bu vesileyle hepinizin yeni yılının hayırlı olmasını diliyorum. Milletim adına yeni yılınızı tebrik ediyorum." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktığını, gelecek yılın bugünden çok daha da güzel olacağını bildirdi.



Terörle mücadelede ve Türkiye'nin etrafındaki tehlikelerin bertaraf edilmesinde en önemli payın şanlı ordunun ve her türlü övgüye layık komandoların olduğunu anlatan Yıldırım, komando okulundan yetişen vatan evlatlarının birer Ulubatlı Hasan, birer Seyit Onbaşı olarak dosta güven, düşmana korku verdiğini dile getirdi.



"Komando zoru hemen başarır, imkansız biraz zaman alır"



Terör denen illete tarihin en ağır darbesini komandoların vurduğunu ve ülkeyi daha huzurlu hale getirdiklerini söyleyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:



"Hiçbir zorluktan şikayet etmeyen ordumuzun asil ve yetenekli komandoları, Türkiye'nin terörle mücadelesinin adeta simgesi oldu. Biliyorsunuz komando zoru hemen başarır, imkansız biraz zaman alır. Komandolar, göklerin kartalı, düşmanı çelik pençeleriyle ezen büyük Türk kahramanlarıdır. Yüreği vatan için çarpan bu evlatları yetiştiren komutanlarımızı da başta Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir olmak üzere tebrik ediyorum. Dünya son yıllarda ağır bir terör ve güvenlik tehdidi altında. Ülkemiz de sizlerin gayretleri sayesinde daha güvenli ve huzurlu bir haldedir. Biz hükümet olarak sizlerin eğitimleri, ordumuzun her türlü ihtiyacı için gereken ne lazımsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan anında yerine getiriyoruz."



Yıldırım, Türk ordusunun milleti ile et ve tırnak gibi olduğunu, bunu en son 15 Temmuz'da gördüklerini, bayrağını, vatanını seven, Türk askeri, polisi ve vatandaşlarının asker kılığına girmiş alçaklara hak ettiği dersi o gece verdiğini vurguladı.



"Türk milletinin gururusunuz, baş tacısınız"



Başbakan Binali Yıldırım, 1926'da kurulan komando okulunun, bugün 13 aktif kursta 6 bin 430 komandoyu en yetkin şekilde eğittiğini, ordunun gücüne güç, kabiliyetine kabiliyet kattığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Uluslararası iş birliği kapsamında bugüne kadar 20 farklı ülkeden 2 bin 500'den fazla komando da burada eğitim aldı. Bugün bu masada yanımızda Türkmenistan, KKTC ve diğer ülkelerden varlar. Halihazırda 8 farklı kurs ve 3 farklı eğitim kapasitesi de bu okulda sağlanmakta. Bu güzide eğitim kurumunda dünyanın en zorlu parkurunda eğitimler alınıyor. Az önce şahit olduğumuz küçük bir gösteri bize buradaki eğitimlerin ne kadar çetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Burada yetişen komandolar, sizler, Türk milletinin gururusunuz, baş tacısınız. Türk ordusu, mazlumların ordusudur. Türk ordusu, 'Vefalı Türk geldi yine, selam Türkün bayrağına' demeyi bekleyen insanların umududur. Türk komandosu, dünyanın neresinde olursa olsun, huzurun, güvenin, barışın, ay yıldızlı bayrağımızın teminatıdır. El-Bab'da, Fırat Kalkanı operasyonunda yazdığı destanı, cümle alem gördü. Tarih, şehirleri yıkıp yakmak isteyen eşkıyaları nasıl yendiğinizi, sivil halkı nasıl kurtardığınızı yazdı ve buna bütün dünya şahit oldu. Yüreğiniz güçlü, bileğiniz daima bükülmez olsun."



Yıldırım, komando okulundan mezun olan her bir komandonun Türkiye'nin yarınları için çok önemli görevler alacağını bildirdi.



"81 milyon vatan evladının duası sizlerle"



Doğu ve Güneydoğu'da, hudutlarda ve ötesinde tuzakların kurulduğunu söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bu tuzaklar Türkiye'ye, millete kuruluyor. Sizler bu tuzakları bozacak, milletin birlik ve beraberliğini daim kılacaksınız. Bu milletin, vefası yüksek kahraman evlatlarından daha büyük bir hazinesi yoktur. Allah yar ve yardımcısınız olsun. Yeni yıla evinizden ve ailelerinizden uzakta giriyorsunuz. Yurdun dört bir köşesinde görev yapan yiğit Mehmetçiklerin yeni yılını sizler vasıtasıyla tebrik ediyorum. Allah ülkemizin dirliğini, birliğini, istiklalini korusun. Allah devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı korusun. 81 milyon vatan evladının duası sizlerle. Sizler sadece ana babalarınız değil, bu vatanın en kıymetli evlatlarısınız. Bu duygu ve düşüncelerle vatanı sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyorum."



Yıldırım, yeni yılın ülkeye, millete huzur, güvenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.



"Sizlere olan inancım tamdır"



Yıldırım, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, komandolarla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, yemek masasında bir araya geldiğini bildirdi.



Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla askerlere hitaben, şu konuşmayı yaptı:



"Sayın Başbakanım, Silahlı Kuvvetlerimizin başta Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve Milli Savunma Bakanımız, sevgili komandolar, sizleri 2017'nin bu son gününün akşamında en kalbi duygularla selamlıyorum. 2017 gerçekten sizin başarılarınızla milletimizin övgü dolu bir yılı oldu. Terörle mücadelede gerçekten destanlar yazdınız. Bu başarılarınızın 2018 yılında da aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır. Milletimin aynı şekilde sizlere olan inancı tamdır. Sizler bu inancı her geçen gün artırdınız, artırıyorsunuz. Gerek Silahlı Kuvvetlerimiz gerek elde ettiği bu teknolojik imkanlarla gerekse sizdeki bu güçlü imanla inanıyorum ki dünyada örnek bir ordu olmanın da her türlü uygulamalarıyla destanını yazacaktır. Ben bu duygular içinde sizleri gözlerinizden öpüyorum. Başarılarınızla iftihar ediyoruz. 2018'in başarılarla tekrar dolu olmasını Allah'tan temenni ediyorum."



Başbakan Yıldırım da "Buradaki bütün arkadaşlarımızın, komandoların, komutanların selamları var. Aynı duygularla yeni yılınızı tebrik ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Aile efradı ve milletimizle birlikte güzel bir yeni yıl geçirmemizi mevlam nasip etsin." diyerek görüşmeyi tamamladı.



Yıldırım, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından, komutanlıktan ayrıldı.



Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Sorgun, Erol Kaya ve Mahir Ünal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak ile bölge milletvekilleri eşlik etti.