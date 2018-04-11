Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Türkiye'de Hem Yerli Sermaye İçin Hem Yabancı Sermaye İçin Güvenli Bir...

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'de güvenli bir ortam var. Hem yerli sermaye için hem yabancı sermaye için güvenli bir ekonomik ortam vardır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Çankaya Köşkünde gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada Bozdağ, "Milletimiz, 16 yıldır siyasi istikrarı sürdrüme, güçlü iktidar kurma, iktidarla ülkeyi iyi yönetme ve güven ortamını oluşturma, oluşturulan güven ortamını muhafaza konusunda büyük başarılar ortaya koymuştur. Hamdolsun ülkemiz yaşadığı onca soruna rağmen bugün dimdik ayaktadır. Son 3, 4 yıla baktığımızda Gezi olayları, 17/25 Aralık süreci, 2014'te yaşanan hem mahalli seçimler hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2015'te 7 Haziran seçimimi, ayrıca hükümet çıkmaması, koalisyon çıkma durumu ve hendek terörü, DEAŞ terörü ve terörle etkin kararlı mücadele, arkasından 1 Kasım'da yeniden seçim yapılması ve 2016'da en nihayetinde Fethullahçı Terör Örgütünün gerçekleştirmeye teşebbüs ettiği darbe teşebbüsü ve arkasından 16 Nisan halk oylaması bütün bunları yan yana koyduğumuzda gerçekten ülkemizde 2013'ten bu yana çok büyük hadiseler yaşandı" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayrıca yanı başımızda Suriye'de, Irak'ta yaşanan çatışmalar, ülkemize gelen göç dalgası ve bunlara ülkemizin sunduğu imkanlar bütün bunları değerlendirdiğinizde Türk ekonomisi bütün bu sınamalardan başarı ile çıkmıştır. Bazı uluslararası örgütler, bazı çevreler Türk ekonomisini zora sokmak ve zarar vermek için özel gayret de sarf ettiler. Kredi derecelendirme kuruluşları maalesef haksız bir şekilde Türk ekonomisi zarar görsün diye notlarında Türkiye aleyhine değiştirdiler. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye büyümesini sürdürdü ve 2017'de 7,4 oranında dünyanın en hızlı büyüyen ilk iki ülkesinden biri olmayı Türkiye başardı."

"Her alanda Türkiye bugün şantiye gibidir"

"Her alanda Türkiye bugün şantiye gibidir" diyen Bozdağ, "Yozgat'ta bakım öyledir. Ankara öyledir. İstanbul öyledir. Türkiye'nin dört bir yanında devasa yatırımlar devam etmektedir. Son 2018 yılı içerisinde de çok önemli adımlar atıldığını da hep beraber görüyoruz. Hatırlarsanız 9 Nisan 2018'de kamuoyunda süper teşvik olarak bilinen proje bazlı teşvik paketi açıklandı. 23 projeye 135 milyar TL teşvik verilmesi kararlaştırıldı. Bu proje kapsamında 35 bin kişiye doğrudan 134 bin kişiye dolaylı olarak istihdam sağlanması söz konusu olacaktır. Projelerin hayata geçirilmesiyle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolar olumlu etki oluşturacaktır. Hani diyorlar ya 'Türkiye'de sıkıntı var' bu projeler, bu kadar büyük projeler 135 milyarlık bir teşvik paketi ve büyük yatırım güven olan yerde yapılır. Ekonomik geleceğe güven olan yerde yatırılır ve bunun adım atıldı. 31 Mart 2018 de 'Nefes Kredisi' adı altında İzmir'de Başbakanımızın katılımıyla KOBİ'lere aylık 0,99 faizle 6 ay geri ödemesiz, 18 ay vade ile kredi kullandırma imkanı var ki getirildi ve bu 7.5 milyarlık bir bütçe ayrıldı. Bu da bizim ekonomimize ayrı bir güç katacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Devletin attığı bütün adımlar ekonomimizi daha güçlendirme yönündedir"

Devletin attığı bütün adımların ekonomiyi daha güçlendirme yönünde olduğunu vurgulayan Bozdağ, "30 Mart 2018 de 'Milli Enerji Paketi' açıklandı ve 'Milli Enerjide Maden Stratejisiyle' Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yerli kaynakların etkin kullanımı sağlayacak çalışma Türkiye'ye 2023'e kadar 30,2 milyar dolar tasarruf etmesi sağlanacaktır ki büyük bir adım. Girişimcilere Hazine'den önemli kaynaklar aktarılması kararlaştırıldı Bakanımız Mehmet Şimşek açıkladı. Nisan 2018'de 2 milyar lira tutarında kaynağın aktarılacağını da ifade etti. Tabii enerjide dev adımlar atıldı. Bildiğiniz gibi 9 Nisan 2018 de Türkiye'de toplam 5,2 milyarlık dolarlık doğalgaz ve petrokimya tesisi yatırımı için protokol imzalandı ve yabancılarda bu protokol imzalandı. Yine en son bildiğiniz gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin birlikte attıkları Mersin Akkuyu nükleer güç santralidir ki bu nükleer güç santrali yaklaşık 22 milyar dolarlık tesistir. Cumhuriyet döneminde tek kalemde en yüksek rakama ulaşan projelerin başında gelmektedir. Şu anda 3 bin 500 civarında kişi çalışıyor. Yakın zamanda 10 bine kadar çalışanı çıkacak. İlk etabı 2023'te bitecek. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye nükleer enerji ile doğrudan tanışacak. Tamamı bittiği zaman da Türkiye'nin enerji tüketiminin yüzde onunu karşılayacak. Tabii bu da Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltacak, ekonomisi büyük güç katacaktır" açıklamasında bulundu.

"Hem yerli sermaye için hem yabancı sermaye için güvenli bir ekonomik ortam vardır"

Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunları vermemin sebebi Türkiye'de güvenli bir ortam var. Hem yerli sermaye için hem yabancı sermaye için güvenli bir ekonomik ortam vardır. Siyasi istikrar vardır. Güçlü siyasi istikrar vardır. Güçlü iktidar vardır. İyi yönetim vardır ve güven vardır. Bunca çabaya rağmen bunu kimse bozmayı başaramamıştır. Bundan sonra da bozmaları mümkün değildir. Ekonomimiz güçlenerek geleceğe devam edecektir. Türkiye üretmeye, milletini ve Devleti'ni zenginleştirmeye devam edecektir. AK Parti hükümetleri de bu konudaki adımlarını kararlı bir şekilde atacaktır. İnşallah Yozgat'ta büyüyen Türkiye ekonomisinden kendisine düşen payı azami derecede almaya bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir." - ANKARA