Başbakan Binali Yıldırım: "Esnafımız sigorta vergi kredi gibi taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyor. Bununla ilgili Bakanlar kurulu toplantısını yarın gerçekleştireceğiz"

-"Operasyonun başladığı ilk günden bugüne kadar Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak üzere toplam 94 roket füze saldırısı yapılmış, 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş 113 vatandaşımız da yaralanmıştır."

-"TSK da 538 belirlenen hedefi imha etmiş 935 terörist de etkisiz hale getirilmiştir"

-"Bu operasyon dolayısıyla esnafımızın işleriyle ilgili de

KİLİS - Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Hatay ve Kilis'te incelemelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, müttefik ülkelere çağrıda bulunarak terör örgütünün yaptığı propogandalara itibar edilmemesini istedi. NATO'ya sert tepki gösteren Yıldırım, "Eğer bu İttifak-ı devam edecekse, çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz. Türkiye gibi dostluğuna güvenilir bir ülkenin sözlerine itibar edeceksiniz. Aksi halde Türkiye olarak, Türk devleti olarak, aziz milletimiz olarak biz de gereken tedbirleri alırız" dedi.

Hatay ziyaretinin ardından Havayoluyla Gaziantep'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, ardından karayolu ile Kilis'e geldi. Tarihi Çalık Camisine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Suriyeli Tarık Tabbak ve Muzaffer Aydemir'in ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Yıldırım'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti.

Roketli saldırı sonrasında hasar görün tarihi Çalık Camisi ile Doğanhan Restorantta incelemelerde bulunan Yıldırım, ardından Cumhuriyet Caddesi esnafı ile tek tek selamlaştı. Zeytinli kavşağında bulunan Zeytin Ağacı önünde poz veren Yıldırım, ardından Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti.

Başbakan valilik girişinde zeytin dalları ile karşılandı. Basın mensuplarının yanına gelen başbakan gazetecilerle tek tek tokalaştı

43 gün arayla ikinci kez Kilis'i ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, Valilik çıkışında ise 16. gününde devam eden Zeytin Dalı Harekatını değerlendirdi.

Kilis ve Hatay blançosu

Başbakan Yıldırım, Kilis ve Hatay ziyaretinde her iki kentin valilerinden harekatın ve kentteki son durum hakkında detaylı bilgi aldığını belirterek, harekatın bilançosu ile ilgili rakamları açıkladı. Harekatın başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Yıldırım, "20 Ocak'ta başlayan 15. günü tamamlanan zeytin dalı harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Askeri açıdan operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Karşı taraftan terör örgütü, alçak saldırılarını sürdürüyor" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerin 538 hedefi imha ettiğini ve 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yıldırım, düşen roketlerle ilgili ise, "Önceki ay ve yıllardaki 700 binin üzerindeki saldırı ve tacizi saymıyorum, Zeytin dalı operasyonu başladığı ilk günden bu güne Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak olmak üzere 94 roket, füze saldırısı yapılmış. 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 110 vatandaşımız yaralanmış. Türk silahlı kuvvetlerimiz 538 belirlenen hedefi imha 935 terörist de etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Esnafa müjdeli haber

Yıldırım, bölgedeki harekat nedeniyle zor anlar yaşayan Kilis ve Hatay esnafına da müjde vererek, "Esnafımızın işleriyle ilgili bir takım sorunları söz konusudur. Sigorta vergi kredi gibi taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyorlar. Bununla ilgili Bakanlar kurulu toplantısını yarın gerçekleştireceğiz. Aldığımız bazı tedbirler vardı daha kapsamlı bir karar üzerinde çalışacağız. Hem Hatay hem Kilis Valiliğimize gerekli kaynak ve parasal destek yapılmaktadır mağdur olan vatandaşlarımızın kısa vadeli ihtiyaçları görülmektedir" şeklinde konuştu.

"Halkın morali yüksek"

Başbakan Yıldırım, Kilis ve Hatay'daki yaşayanların harekata büyük destek verdiğini, düşen roketlere rağmen halkın moralinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bugünkü ziyaretlerimizde gördüğümüz en önemli husus gerek Kilis'te gerek Hatay'da gerekse ilçelerinde vatandaşlarımızın moral moralin çok yüksek. Bu operasyon dolayısıyla bu atların roketlerden füzelerden dolayı herhangi bir mola moral bozukluğu olmadığı gibi aynı zamanda teröre karşı, ülkemize yapılan bu saldırıyı karşı da çok daha hızlanmış bilenmiş bir durumdadır. Karşılaştığımız her vatandaşımız her insanımız bize, 'biz de gidelim' dediler. Bu operasyon ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Böyle büyük bir milletin bir evladı olmaktan bir kez daha gurur duydum" ifadelerine yer verdi.

"Gereken ders verilecek"

yıldırım, Çanakkale Zaferi ve İstiklal Savaşını da hatırlatarak, teröristlere bugün de gereken dersin verileceğini söyledi. Başbakan Yıldırım, "Bu milletin geçmişinde çok büyük zaferler vardır Çanakkale'de, İstiklal Harbinde nasıl istilacılara gereken dersi verdiysek, bugün de milletimizin can ve mal güvenliğini tehdit oluşturan, sınır güvenliğimize zarar veren, hem ülkemizde hem komşu topraklarda, Afrin de Fırat kalkana bölgesinde PKK, PYD YPG DEAŞ terör örgütlerinin zulmünden inim ineyim inleyen Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için kahraman Mehmetçiklerimiz polisimiz jandarmamız güvenlik güçlerimiz canla başla fedakarca çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Bütün bu operasyonlarda görev olan kardeşlerimizi kahraman Mehmetçiğimizi Allah muvaffak etsin diyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun alınlarından öpüyorum. Onların her biri Türk milletinin gurur abidesidir. Hepsiyle gurur duyuyorum, iftihar ediyoruz" diye konuştu.

"Türkiye barışın adresi"

Başbakan Yıldırım, bölge geleceği için mücadele ettiğini kaydederek, "Türkiye bu bölgede barışın istikrarın adresidir. Türkiye sadece 81 milyon vatandaşın geleceği için değil aynı zamanda güneyinde yaşayan milyonlarca Müslüman kardeşlerinin, Arap, Kürt, Türk, Türkmen kardeşlerinin veya farklı etnik gruba mensup kardeşlerimizin geleceği için huzuru için de büyük bir mücadele vermektedir" dedi.