Başarılı Öğrenciler Başkan Ayşe Çakmak'a İha'yı Tanıttı
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Başarılı Öğrenciler Başkan Ayşe Çakmak'a İha'yı Tanıttı

Başarılı Öğrenciler Başkan Ayşe Çakmak'a İha'yı Tanıttı
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemizde iki lise öğrencisi kendi çabalarıyla tasarladığı İnsansız Hava Aracı (İHA) Döner Kanat kategorisinde yarı finale yükseldi.

İlçemizde iki lise öğrencisi kendi çabalarıyla tasarladığı İnsansız Hava Aracı (İHA) Döner Kanat kategorisinde yarı finale yükseldi.

Öğrencilerin danışmanlığını üstlenen Siverek Bilim ve Sanat Merkezi Kurum Müdürü Sertaç İlhan ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Barış Mustafa Özsüllü koordinatörlüğünde 6 aylık çalışma sonucunda başarı sağlayan 11'inci sınıf öğrencileri Muhammed Hüseyin Tanrıverdi ve Resul Öztürk, tasarladıkları İHA'yı Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a tanıttı.

Başkan Ayşe Çakmak'la bir süre sohbet eden öğrenciler, 13 Eylül tarihinde Bursa'da düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışmalarında İHA Döner Kanat kategorisinde dereceye girmek için ter dökecek.

Makamında öğrencileri ağırlamaktan gurur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Ayşe Çakmak şunları kaydetti: "Gurur abidemiz olan gençlerimiz başarı sağlayarak kendi çabalarıyla tasarladıkları İnsansız İHA yakından inceleme fırsatım oldu. Gençlerimizin her zaman destekçisi olacağız bizleri yarı finale taşıyan genç öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah TEKNOFEST tarafından Bursa'da düzenlenecek olan yarı finalle de başarı sağlayarak ilimizi ilçemize güzel bir şekilde temsil ederler. "

Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, İHA Döner Kanat üzerinde çalışma yapan öğrencilerle birlikte Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öğrenciler, Bursa'da düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışmalarında İHA Döner Kanat kategorisinde Şanlıurfa'yı temsil edecek.

Kaynak: Habermetre

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