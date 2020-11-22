Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi
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Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi

22.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:33

Başakşehir'de, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü devrildi.

Başakşehir'de, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü devrildi. Alınan bilgiye göre, 79 B Bakırköy-Kayaşehir hattında hizmet veren 34 TP 8513 plakalı İETT otobüsü, Kayaşehir Mahallesi Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle devrilerek, yol kenarındaki boş alana düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi
Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi
Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi
Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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