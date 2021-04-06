Başak Kadını Özellikleri: Başak Burcu Kadını Özellikleri ve Aşk İlişkisi

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BAŞAK BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Başak burcu kadını, kendi kendine yeten, hırslı, mükemmeliyetçi, gerçekçi, esprili, işkolik, açık sözlü ve tam bir baş belası. Evet, bu sözler bir Başak kadınını tanımlar. Bir Başak kadını ilk başta son derece eleştirel ve kibirli görünebilir, ancak gerçek şu ki, onu ne kadar çok tanırsanız, onu o kadar çok seveceksiniz.

Bunlar, bir Başak kadını hakkında bilmeniz gereken 30 şey.

1. O mükemmeliyetçi

Hayatında hiçbir şey yarım kalmaz. Ya bunu mükemmele yapacak ya da hiç yapmayacak. En iyisi olmak için doğdu ve daha azı değil. Böyle olması için çok çalışacak. Başak kadını sürekli bir mükemmellik arayışı içindedir ve işlerin gidişatından nadiren memnun kalır.

2. O bir insan yalan makinesi

Aldatmayı kilometrelerce uzaktan algılayabilir. İnsanları kolayca okuyabilir ve süper güçlü sezgisi onu gerçeğe götürecektir. Asla bir Başak kadına yalan söyleme. Ona karşı dürüst olmanı istiyor ve bunun için sana hayran kalacak.

3. Bilge bir ruhu var

Dikkatli düşünme tarzıyla doğru ve yanlışı kolayca ayırabilir,

4. Esprili

Hızlı düşünen zihni sayesinde, her zaman doğru zamanda yapacağı zekice ve komik sözler olacaktır. Başaklar, Zodyakların en esprili ve alaycı olma eğilimindedir.

5. O bir işkoliktir

İşine ve tutkulu olduğu konuya gelince çok çaba sarf ediyor.

6. Çok bağımsızdır

Kendi kendine yeten ve bağımsız. Başkalarına güvenmekten nefret eder, kendi işleriyle ilgilenmeyi tercih eder, bu yüzden hiçbir şey yapılmayacağı konusunda endişelenmesine gerek kalmaz.

7. Aklını konuşmaktan korkmuyor

Güçlü bir benlik duygusu ve tamamen inandığı görüşleri var. Eleştirel doğası gereği, bir şey hakkında güçlü bir şekilde hissediyorsa, aklındakini tam olarak söyleyecek ve kimsenin aynı fikirde olmaması umurunda olmayacaktır.

8. Gizli bir ucube

Sakin davranışlarına aldanmayın. Ağırbaşlı tavrının arkasında, yüksek bir libido ve seks aşkı saklıyor.

9. Kendini motive ediyor

Bir şeylerin olmasını beklemiyor, bir şeyler olmasını sağlıyor. Tutkusu, devam etmesini sağlayan yakıttır.

10. O temiz bir ucube

Temizlemeyi sever ve temizliği bir saplantı düzeyine ulaşabilir.

11. O harika bir problem çözücü

İnsanları ve şeyleri görmenin bir yolu var. Başka kimsenin yönetemeyeceği durumlarla başa çıkabilir. Analitik zihni sayesinde öngörülebilir herhangi bir problemin üstesinden gelebilir.

12. Sizi daha iyi bir insan yapacak

Her zaman daha iyisi için çabalıyor ve aynı zamanda etrafındakilerin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak istiyor. Büyüklük için çabalıyor ve başkalarını da büyüklüğe getirmeyi umuyor. Daha iyi olmanız ve daha fazlasını yapmanız için size ilham verecek.

13. Çabayı arzuluyor

Bazı sevimli metin mesajlarıyla kolayca kur yapabileceğiniz türden bir kadın değil. Çaba, tutarlılık ve dürüstlük istiyor. Eğer onun ilgisini çekecek kadar şanslıysanız, bir Başak kadına ondan ne kadar hoşlandığınızı gerçekten göstermek istiyorsanız, yaptığınız şeyler için çaba harcamalısınız.

14. Çok seviyor

Duygularını başkalarından gizleyebilir, ancak aşk saklayamayacağı bir duygudur. Senin hakkında ne hissettiğini sana söyleyecektir. Size sevgisini nazik jestlerle gösterecek. Sana aşık olursa, onun için de aynı şekilde hissetmeni sağlayacak. Sevdiği adama iyi bir kadın olmaya çalışıyor.

15. Her şeyi derinlemesine düşünür

Son dakikada kararlar vermiyor ya da önce olayları analiz etmeden bir şeyler yapıyor. Her şey hakkında ikinci düşünceleri var çünkü bir karar vermeden önce her zaman artılarını ve eksilerini tartıyor. Bunun nedeni tekdüze olması değil, sadece aşırı temkinli olması değil.

16. Sizi tanımak istiyor

Çok fazla soru soruyorsa, sinirlenmeyin; o sadece sizi daha derin bir seviyede tanımaya çalışıyor. Seni daha iyi anlamanın yollarını bulmaya çalışıyor.

17. Seks için bekler

Cinsel bir ilişkiye girmeden önce birisiyle rahatlamak ve rahat hissetmek için çok zamana ihtiyacı var. Yavaş yavaş, sadece duygusal temas yoluyla veya mantıklı bir zihnin net bir kararıyla, asla bir dürtüyle değil, seks oyununa girecektir.

18. O sadık

Partnerine sadık ve dürüst. Bir ilişkinin yürümesi konusunda güçlü bir bağlılığı var. Uzun vadeli, destekleyici ve güvenilir bir ortaktır.

19. O entelektüel

Sadece öğrenmeyi sevmiyor, aynı zamanda çabuk öğreniyor. Her zaman bilgisini genişletmenin yollarını bulmaya çalışıyor ve bunun okulla ilgili konularla ilgili olması da gerekmiyor.

20. Zekaya ilgi duyuyor

Zeki ve iyi okumuş erkeklere bayılır. Bu yüzden onu pahalı hediyelerle etkilemeye çalışmak yerine, beyninde ne olduğunu ona göster.

21. O bir parti hayvanı değil

Onun eğlence anlayışı bir fincan kahve ve iyi bir kitap.

22. Detaylara düşkün

Ayrıntılara ve herkesin gözden kaçırmış olabileceği şeyleri yakalama yeteneğine sahip.

23. Yaptığını seviyor

İşi konusunda çok tutkulu.

24. Kibar ve iyi kalplidir

İhtiyacı olan herkese yardım eli uzatmaya istekli bir kadın. Birine yardım edebildiği zaman çok mutlu. Nazik bir kalbi var ve etrafındaki insanlara karşı her zaman cömert.

25. O harika bir dinleyici

Hayatınızdaki tüm problemler hakkında konuşmanız için kulaklarını ödünç verecek. Size en iyi tavsiyeyi verecek ve bir şekilde her şeyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Sorunlarınızı başkalarına anlatması konusunda asla endişelenmenize gerek yok. O en iyi gizli koruyucudur.

26. Kendine iyi bakar

Vücuduna ve zihnine iyi bakıyor. Banyosuna giderseniz, tüm losyon şişeleri ve cilt bakım ürünleri sizi endişelendirmesin, cilt bakımını ciddiye alıyor. Her zaman en iyi şekilde görünmenin yollarını bulmaya çalışıyor.

27. Mantıklı bir düşünürdür

Mantıksal yeteneği ile olayları analiz etmeyi sever. Açıkça ve sırayla düşünebilir. Zor bir durumda kalbi ve zihni nasıl sakinleştireceğini biliyor. Duygularının ona ulaşmasına izin vermeden nasıl düşüneceğini biliyor.

28. Parayla arası iyidir

Tasarruflara ve daha fazla birikime inanıyor. Zor kazanılan parasına yatırım yapmadan önce defalarca düşünecek olan o.

29. Eğlenceli bir tarafı var

Çoğunlukla zodyakın daha saklı işaretlerinden biri olma eğilimindedir, ancak ara sıra ruh hali çarptığında saçlarını yere indirir, topuklarını giyer ve biraz çıldırır.

30. O hayatınızda olması gereken harika bir insan

Başak kadını ideal bir çalışan, seçkin bir iş ortağı, mükemmel bir arkadaş ve sevgi dolu ve sadık bir hayat arkadaşıdır. Bir Başak kadını, iniş ve çıkışlarınızda her zaman orada olacak. Durum ne olursa olsun, seni orada tutacak.