Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir Diş sıkmak, geçmeyen baş ağrılarına ve çene ağrısına neden olarak sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağdaş Çağlar Laçin, diş sıkma rahatsızlığı hakkında yapılması gerekenleri anlattı.

Bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle diş sağlığımız da tehlike altında. Yaşadığımız belirsizlik süreci psikolojimizi olumsuz yönde etkilerken, farkında olmadan dişlerimizi sıkmaya neden oluyor. Diş sıkmak, geçmeyen baş ağrılarına ve çene ağrısına neden olarak sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağdaş Çağlar Laçin, diş sıkma nedenleri ve tedavisi hakkında merak edilenleri anlattı.

Diş sıkmak, sebepsiz baş ağrılarının nedeni olabilir mi?

Diş sıkmak, gıcırdatmak modern zamanın ciddi problemlerinden birisi. Peki ne suçu var bu dişlerin? Ne yaptı bu dişler de bu kadar kuvvete maruz kalıyorlar? Diş sıkmak (bruksizm); dişlerini birbirine sürtme, gıcırdatma ya da sadece kenetleyerek birbirine bastırma gibi durumların genel ismidir. Uyanık iken bu davranışlar yapılabildiği gibi uyur iken de bilinçsizce yapılabilmektedir. Uyurken görülen bruksizm, uyku ilişkili hareket bozukluklarından birisi olarak görülmektedir. Uyku Bozuklukları Sınıflaması (ICSD-3)'nda 'Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları' başlığı altında 'Uyku İlişkili Bruksizm' olarak sınıflandırılmaktadır.

Diş sıkma (bruksizm) hastalığının nedenleri nelerdir?

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki uyurken diş sıkan, gıcırdatan bireylerin genellikle horlama ya da uyku apnesi gibi başka uyku bozuklukları olabilmektedir. Orta şiddette bruksizm bir tedavi ihtiyacı duymayabilir ancak bazı bireylerde bruksizmin sık ve şiddetli olması bazı sorunları beraberinde getirebilmektedir. Bu sorunlar, şiddetli eklem ve baş ağrısı, hasar görmüş dişler (aşınmış ,kırılmış vb) şeklinde karşımıza çıkabilmektedir.

Bruksizm nedenleri çok değişkenlik göstermektedir ancak belirtileri benzerdir ve sizde de bruksizm olduğunu düşünüyorsanız bazı durumlara dikkat edebilirsiniz. Çünkü farkında olmasanız da şu belirtileri görüyorsanız bruksizm hastası olabilirsiniz ve bir diş doktoruna görünmeniz gerekebilir;

- Uyku partnerinizi uyandıracak kadar diş gıcırdatma, sıkma sesleri çıkarmanız.

- Kırılmış, çatlamış, çıkıntıları düzleşmiş ya da kaybedilmiş dişler.

- Aşınmış mine dokusu, dişin alt tabakalarının açığa çıkmış olması.

- Artmış diş ağrısı ile beraber diş hassasiyeti.

- Çene, boyun ya da yüz bölgesinde genel ağrı, acı hali.

- Yorgun ya da sıkı çene kasları. Tamamen açılamayan ya da kapanamayacak şekilde kitlenmiş çene eklemi.

- Kulakta bir problem olmamasına rağmen kulak ağrısı benzeri bir ağrı hissi.

Bruksizmde risk faktörleri nelerdir?

Stres, çocukluk yaşları, agresif kişilik, bazı ilaçlar (antidepresanlardan bazı tipleri), ailede bruksizm hikayesi, Parkinson, demans, epilepsi gibi bazı hastalıkların varlığı bruksizm için risk faktörleri olarak kabul edilmektedirler.

Ne zaman doktora görünmeliyiz?

Yukarıda yazan belirtilerden kendinizde olanlar var ise diş doktorunuza görünmek iyi olacaktır. Diş sıkmak, genellikle fark edilememekte ve bireyler bu belirtiler nedeniyle başka alanlarda çözüm arayarak zaman kaybetmektedirler. Bu zaman kaybı da eklemde ve dişlerde çeşitli hasarların ortaya çıkmasına ve ilerlemesine neden olabilmektedir. Özellikle dünyamızın 2020 yılında içinden geçtiği pandemi süreci bruksizmi arttırmakta ve müdahalede mecburen geç kalınması ise hasarların şiddetlenmesine neden olmakta. Bu süreç içerisinde doktora ulaşmakta zorluk çekilse ve tedirginlik duyulsa da belirtilerin giderek şiddetlendiğini, azalmadığını gözlemliyor iseniz diş doktorunuzdan randevu almanız iyi olacaktır. Çocuğunuzun diş sıktığını ya da gıcırdattığını fark ediyorsanız ilk randevuda çocuğunuzun diş doktoruna durumdan bahsetmelisiniz.

Bruksizm tedavisi mümkün müdür?

Bruksizm, bazı bireylerin hayatlarının belirli bir döneminde ortaya çıkar ve sonrasında kendiliğinden geçer. Ancak bazı bireylerde uzun yıllar kalarak çeşitli zararlar verebilmektedir. En önemli nokta, sebebi bulmaktır ancak dişlerde ve çevre dokulardaki zararları minimumda tutmak ve kasları rahatlatmak amacıyla halk arasında damaklık, plak, gece plağı da denilen splint uygulamaları kişiye özel olarak yapılırlar. Ancak bu işlemlerde splint uygulamasına dikkat çekmek isterim. Splint ile gece plağı denilen uygulamalar farklıdır. Hem yapısal olarak farklıdır, hem de işlevsel farklılıkları bulunmaktadır. Masseter kaslarına botulinum toksini (botoks) uygulaması da splint ile beraber sıklıkla tercih ettiğimiz işlemlerden olmaktadır. Çeşitli çene egzersizleri gösterilerek kasların daha da rahatlatılması sağlanabilir. Bazı durumlarda tedaviyi yapan doktor uygun görürse kas gevşeticiler reçete edilebilmektedir. Eğer çapraşıklık nedeniyle bir diş sıkma var ise ortodontik tedavi ile çapraşıklık giderildikten sonraki durum tekrar değerlendirillir.

Botoks ile diş sıkma tedavisi nasıl yapılıyor?

Botulinum toksini (halk arasındaki ismiyle botoks) uygulamasından 2000'li yıllardan itibaren giderek çok fazla alanda faydalanılmakta. Bu alanlardan bir tanesi de diş sıkma (bruksizm) tedavisidir. Bu işlem yapılırken benim önerim kişiye özel bir splint yapımı ile beraber masseter kaslarına botoks uygulamasıdır. Masseter kasları, çiğnemede ve dolayısıyla diş sıkmada en çok görev alan oldukça güçlü kaslardır. Bruksizm hastalarında bu kasların çalışmalarının azaltılması, düzenlenmesi diş sıkmanın vereceği diş ve eklem hasarları açısından önemli olmaktadır.

Massetteer botoksu uygulaması, sadece 10 dakika kadar süren oldukça kısa sürede tamamlanan ve uyuşturmaya dahi gerek olmayan bir işlemdir. Genellikle 10-12 haftada bir tekrarlanarak 4 uygulamayı takiben doktorun belirleyeceği süre ara verilmesi gerekmektedir. Çünkü kasın splint ve botulinum toksin uygulaması sonucu geldiği durum saptanmalıdır. Ve bu sürecin sonunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği kontrol randevuları ile değerlendirilmelidir.

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