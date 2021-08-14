Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta Meydana Gelen Yağışlar Hakkında - 16.30

BASIN DUYURUSU14. 08. 2021(16. 30 itibarıyla)11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

BASIN DUYURUSU

14. 08. 2021

(16. 30 itibarıyla)

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da yu¨ru¨tu¨len arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır.

Önümüzdeki 5 günlük periyotta Bartın, Sinop ve Kastamonu'da (15. 08. 2021-19. 08. 2021) yağışların etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Yarın (15. 08. 2021Pazar) ve önümüzdeki hafta Perşembe (19. 08. 2021) günleri kıyı kesimlerde hafif sağanak yağış geçişleri beklenmektedir. Diğer günler havanın genellikle parçalı bulutlu olacağı tahmin edilmektedir.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Bartın İli Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürülmektedir. Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt İlçeleri'nde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapmaktadır.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;

Bartın'da; 918 personel, 105 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 77 iş makinası, 5 motopomp, 1 jeneratör, 1. 500 kişi kapasiteli sahra mutfak Kastamonu'da; 3547 personel, 509 araç, 32 ambulans, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 347 iş makinesi, 14 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 44 beslenme aracı, 33 bot ve 56 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak Sinop'ta; 1910 personel ile 19 helikopter, 290 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak, 27 ambulans, 16 UMKE, 220 iş makinası, 1 JİKU, 13 beslenme aracı, 8 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1. 500 kişi kapasiteli sahra mutfak Sevk Edilen/İntikal Halinde Ekipler

Bölgeye, AFAD Adana, Kahramanmaraş, Bursa ve Ankara il müdürlükleri, Gaziantep, Ankara ve Sakarya Büyükşehir Belediyeleri ile Adana YAKUT'tan toplamda 155 personel, 10 araç, 5 cenaze nakil aracı, 1 bot ve 8 bobcat sevk edilmiştir.

Beslenme Çalışmaları

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 223 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 54 araç görev yapmakta olup; 50. 870 sıcak yemek, 29. 000 kumanya, 36. 818 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. 1500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiştir. Afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır.

Tahliye Çalışmaları

Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Toplamda 1. 580 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedeler güvenli bölgelere tahliye edilmektedir. Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 533 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen 533 afetzededen 469'u yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Barınma Çalışmaları

Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3. 707 kişilik kapasite ayrılmış olup, 792 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır. Çadırlarda 245 afetzede kalmaktadır.

Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2. 733 kişilik kapasite bulunmakta olup, 131 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Bartın'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3. 000 kişilik kapasite ayrılmış olup 24 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Acil Yardım Ödeneği

AFAD tarafından; Kastamonu'ya 5 Milyon TL, Sinop'a 3 Milyon TL ve Bartın'a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 5 Milyon, Sinop'a 3 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 Milyon ? ödenek aktarılmıştır. Toplamda 23 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir.

Enerji Çalışmaları

Bartın il genelinde elektrik verilemeyen köy kalmamıştır. Kastamonu genelinde farklı ilçelerde, 64 köye ve Sinop'ta 65 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde 10 adet jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop Ayancık ilçesinde çeşitli büyüklükte 32 adet jeneratör hazırlanmıştır. 29 adet jeneratör aktif durumdadır.

Ulaşım Altyapı

Kastamonu'da; yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü, Azdavay Köprüsü yıkılmış, Valay-1 Köprüsünün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsünün yaklaşım dolgularında hasar meydana gelmiş, söz konusu bölgelerde yol trafiğe kapatılmıştır.

Bartın'da; yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 köprüsü yıkılmıştır.

Sinop'ta; yağışlar nedeniyle İkisu Köprüsünde hasar meydana gelmiştir. Çatalzeytin-Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ile Ayancık-Sakız yolu meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatılmıştır.

Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır.

Altyapı

Kastamonu Azdavay ve Devrekani ilçelerine su verilmektedir. Bozkurt'a içmesuyu verilememekte olup u¨st mahallelere ku¨çu¨k kaynaklardan su temini sağlanmaya başlanmıştır.

Bartın Abdipaşa'da Derecik mahallesi dışında kalan mahallelere su verilememektedir. Ulus ilçesinde içme suyuna ilişkin tu¨m arızalar giderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasatının giderilmesi için 3 Milyon ? ödenek aktarılmıştır.

Sinop Ayancık'ta atıl durumdaki kuyuların bakım onarımları yapılarak ilçeye su verilmiştir. İlçede 10 km'lik şehri besleyen içme suyu iletim hattı kullanılamaz duruma gelmiştir. Kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma tesisi ile ilgili hasar tespit çalışmalarına başlanılmıştır. Erfelek'te içme suyu konusunda bir hasar bulunmamaktadır. Tu¨rkeli'nde içme suyu kısmi olarak verilmeye başlanmıştır. Mevcut su kuyuları kullanılamaz durumdadır. Kuyulardan su temini sağlanması için boru temin edilmiştir.

Haberleşme Çalışmaları

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 12 adet mobil baz istasyonu kurulmuş, 16 adet mobil baz istasyonu ve 4 adet acil iletişim aracı (wi-fi aracı) sevk edilmiştir.

Psikososyal Destek

Sel felaketlerinde; ; Kastamonu İlinde 602 kişiye; Bartın İlinde 522 kişiye; Sinop İlinde 332 kişi olmak üzere toplam 1456 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur.

Ayni Bağış ve Depo Yönetimi

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Deposu ana depo olarak güncellenmiştir. Alternatif depolar da aşağıda sunulmuştur:

Kastamonu İl Özel İdarenin Deposu (1. Alternatif) Kastamonu İl Merkez Jandarma Komutanlığı (2. Alternatif) Kastamonu Şeker Fabrikası (3. Alternatif) Kastamonu Abana Sebahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu Sinop Organize Sanayi Bölgesi Ayancık Belediyesi Olimpik Spor Salonu Bartın Ulus Şehit Musa Aytar Anadolu Meslek Lisesi

Tarım ve Orman

Taşkın bölgelerine kesif yem, yonca otu, saman ile sokak hayvanları ve evcil hayvanlar için yem sevkiyatı yapılmıştır. Kastamonu'ya 42, 5 ton yem, 380 kg köpek-kedi maması ile Sinop'a 19 ton yem, 190 kg köpek-kedi maması sevkiyatı yapılmıştır.

Gelişmeler takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre