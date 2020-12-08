Bartın'ın su kaynakları yüzde 40 azaldı

BARTIN Belediye Başkanı Cemal Akın su kaynaklarının yüzde 40 oranında azaldığına dikkat çekerek, "Dereler kurudu, vatandaşlarımızdan suyu biraz daha dikkatli kullanmalarını istiyoruz" dedi.

Bartın ve Amasra ilçelerinde yaşayan yaklaşık 100 bin kişinin su ihtiyacını karşılayan 45 kilometre uzaklıktaki Ulus Bahçecik köyünde yer alan su kaynağı ile Karaçay ve Çayırköyü'nde bulunan kuyulardan borularla toplama merkezlerine taşınan suda kuraklık nedeniyle ciddi azalma meydana geldi. Meteorolojik verilere göre de son 40 yılın en az yağışı alan Bartın'da, ırmak yataklarında da su kalmadığı görüldü. Kozcağız ve Ulus ilçelerinden gelen dere yataklarında ise su azalması yaşanıyor. Bartın Belediyesi dere yataklarının kurumuş halini havadan görüntüleyerek, durumun ciddiyetini ortaya koydu.

'SUYUMUZ CİDDİ ORANDA AZALDI' Bartın'ın son 40 yılın en az yağışını aldığını söyleyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bahçecik, Çayırköyü'nde ve Karaçay bölgesinde su membalarımız var. Bu bölgelerdeki su debimiz yüzde 30-40 civarlarında düştüğünü söyleyebiliriz. Şu anda mahallelerimize su verilebiliyoruz. Ama bu bir süre daha devam ederse su sıkıntısının başlayacağını söyleyebiliriz. Onun için vatandaşlarımızın su tasarrufu konusunda duyarlı olmaları için hoparlörlerden anonslar yapmaya başladık. İnsanların evlerindeki suyu araç ve halı yıkama gibi konularını biraz ertelemeleri gerekir" dedi.

Vatandaşları uyarmak zorunda kaldıklarını ifade eden Akın, "Meteorolojinin son 40 yıllık yağış verilerine göre, bu yıl kasım ayında Karadeniz bölgesinde olmamıza rağmen son yılların en düşük yağışını aldık. Şu anda Bahçecik bölgesinde Devlet Su İşlerinin yeraltı barajı çalışmaları devam ediyor. Ancak kısa vadede su sıkıntısı ile karşılaşmamız mümkün olabilir. O yüzden vatandaşlarımızı uyarmak zorunda kaldık. Bir de kentin içme suyu olarak kullandığı Kavşak suyunda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Şu anda meteorolojik verilere göre, çok kurak gittiğini görüyoruz. ve bunun için çok dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR