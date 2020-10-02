Bartın'ın Dodurga köyünde topraktan çıkan gaz çakmak çakınca yanıyor
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Bartın'ın Dodurga köyünde topraktan çıkan gaz çakmak çakınca yanıyor

02.10.2020 08:04 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:17
Bartın'ın Dodurga köyünde topraktan çıkan gaz çakmak çakınca yanıyor

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Dodurga köyünde topraktan çıkan gaz vatandaşları tedirgin etti. Çakmak çakıldığında toprağın yandığını belirten bölge sakinleri, gazın araştırılmasını istedi.

Bartın'ın Ulus ilçesinebağlı Dodurga Köyü Aslanca Mahallesi'nde yaşayan Zihni Denizli, 56 yıl önce mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki İlit mevkiinde çobanlık yaptığını ve tarladan gelen seslerin dikkatini çektiğini belirtti. Bölge sakinleri, sesin gaz çıkışından kaynaklandığını ve yandığını tespit etti. Durum yetkililere bildirilirken, o dönem gelen araştırma ekibi alanda inceleme yaptı.

Köylüler, yapılan araştırma hakkında bilgilendirilmezken, gazın yanıcı özelliği olması nedeniyle orman yangını çıkabileceği korkusuyla alanı taş ve toprakla doldurdu.

YENİDEN ÇUKUR AÇARAK GAZI ORTAYA ÇIKARDI

Sesi ilk duyan isim olan Zihni Denizli, arkadaşı ile bölgeye tekrar gelerek kazmayla yeniden çukuru açtı ve gazı ortaya çıkardı. Seslerin geldiği alanda toprağın siyah renkte olması da dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık olarak 20 santim çukur kazan Denizli, tekrardan açığa çıkan gazı çakmakla yaktı.

Bartın'ın Dodurga köyünde topraktan çıkan gaz çakmak çakınca yanıyor

"ALMAN MÜHENDİS BURADA BÜYÜK GAZ VAR DEDİ"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Denizli, "Geçmişte burada ben hayvanlarımızı otlatırken, bu sesi duydum, sonra buraya geldim. Burada büyük bir çukur oluşmuştu. Ben de gelen ses ne acaba diye düşünerek, çakmakla yaktım. O anda kirpiklerim yandı. Burayı keşfettikten sonra Alman mühendis geldi. Burada büyük gaz var dedi ama kendisi de trafik kazasında hayatını kaybetti. Sonra da herhangi bir şey yapılmadı." dedi.

Bartın'ın Dodurga köyünde topraktan çıkan gaz çakmak çakınca yanıyor

"ÇIKAN GAZ HALA YANMAYA DEVAM EDİYOR"

Daha sonra herhangi bir şey yapılmadığını belirten Denizli, "56 yıl geçti, burası hala yanıyor. Köyde yaşayan insanlarımız burası kendiliğinden yandığı için orman yangını çıkarır diye üzerini taş ve toprakla kapatmış. Biz de açtık, çıkan gaz hala yanmaya devam ediyor ve sürekli bu topraktan fokur fokur ses geliyor. Toprağı kazdıkça simsiyah çıkıyor. Biz devletimizin buraya gelip araştırmasını istiyoruz. Bu çıkan gazın değerlendirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları (3)
ERMN: Elleme kalsın baba, 2023 den sonra heryeri delik deşik edeceğiz zaten. Şimdi çıkartırsan ?''inden Japonya bile payını alacak. . . Sadece 5''i senin olacak. az sabr 3 yıl kaldı. . .
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.: kömürdür o
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MESUT POLAT: Aha gaz bulduk. Eksen değiştireciyik
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500
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