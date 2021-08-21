Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BARTIN'ın Ulus ilçesinde bulunan 58 yerleşim yerinde 16 bin 703 kişinin etkilendiği, 1 kişinin de hayatını kaybettiği bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde bulunan 58 yerleşim yerinde 16 bin 703 kişinin etkilendiği, 1 kişinin de hayatını kaybettiği bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Bölgede 23 milyon 107 bin 924 lira zararın olduğu tespit edildi.

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler, Zafer, Yılanlar, Derecik, Yenihan, Çubuklu, Ceyüpler ve Çubukbeli köylerinde 11 gün önce etkili olan sağanak yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 44 saatte Ceyüpler köyüne 362, Ulus merkez 166 ve Ulus Çubukbeli köyüne 136 kilogram yağış düştü. Sel felaketinin ardından ekipler tarafından 341 kişi evlerinden kurtarılırken, 7 kişi tedavi gördüğü hastanelerden taburcu edildi. Akörensöküler köyünde sel sularına kapılan Arife Ünal'ın (85) 4'üncü günde evinin yaklaşık 600 metre aşağısındaki toprağın 1,5 metre altında cansız bedenine ulaşıldı.

Sel sonrasında 223 araç ve 522 personelle yaralar sarılmaya devam edilirken, Karayollarına bağlı 4 ve özel idareye ait 9 köprü tamamen yıkıldı. Bartın-Karabük yolu Bahçecik köyünde yıkılan 3 köprü ile Yenihan mevkisindeki yol çalışmaların ardından tamamlanarak ulaşıma açıldı. Abdipaşa-Kumluca ve Kozcağız beldeleri birbirine bağlayan köprü yıkılarak, geçici panel köprü yapım çalışmaları devam ediyor. Afet bölgesinde 28 yerleşim yerine su verilemezken, elektriksiz olan bölgenin olmadığı bildirildi.

479 konutun hasar gördüğü sel bölgesinde şu ana kadar Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 4 bina yıkıldı. Türk Kızılay koordinesinde 7 mahallede 13 bin 568 adet 5 litre su, 10 bin adet bardak su dağıtımı ile 3 öğün 2 bin 250 kişiye sıcak yemek, 190 adet gıda kolisi ve bin 800 adet yardım kolisi Bartın'a ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bartın, Kastamonu ve Sinop'un 'Genel hayatı etkileyen afet bölgesi' ilan etmesinin ardından Bartın'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Ulus'ta konut, taşıt, iş yerleri, tarımsal alanlar ile özel işletmelerinde zarar ve hasarın toplam 23 milyon 107 bin 924 lira olduğu tespiti yapıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA
Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA
Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA
Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA
Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA
Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA
Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA
Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA
Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA
Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA
Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA
Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA
Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.
Son dakika! AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.
Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: BARTIN'DA SELİN ZARARI 23 MİLYON 107 BİN 924 LİRA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 10:55:54. #1.14#

title