Barla'nın Arkeolojik Yapısı İnceleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barla'nın Arkeolojik Yapısı İnceleniyor

Barla'nın Arkeolojik Yapısı İnceleniyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Özcan'ın yürütücülüğünü yaptığı "Parlais (Isparta, Egˆirdir, Barla) Antik Kentinin C¸evresel Arkeoloji Yaklas¸ımı C¸erc¸evesinde Meka^nsal Analiz ve I·statistik Yo¨ntemler ile Aras¸tırılması"...

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Özcan'ın yürütücülüğünü yaptığı "Parlais (Isparta, Egˆirdir, Barla) Antik Kentinin C¸evresel Arkeoloji Yaklas¸ımı C¸erc¸evesinde Meka^nsal Analiz ve I·statistik Yo¨ntemler ile Aras¸tırılması" isimli proje, 2021 Yılı 1. Do¨nemı·nde O¨nerı·len Aras¸tırma Projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK "Bı·lı·msel ve Teknolojı·k Aras¸tırma Projelerı·nı· Destekleme Programı" çerçevesinde desteklenecek proje ile Isparta İli Eğirdir ilçesi Barla kasabasında yer alan Roma İmparatorluk Dönemi koloni kentlerinden Parlais antik kenti, çevresel arkeoloji yaklaşımı ile araştırılacak. Kentin araştırılmasında arkeoloji ve eski çağ tarihi metotları yanı sıra mekansal analizlere imkan tanıyan coğrafi bilgi sistemleri, jeofizik ve tektonik alanlarının metotları uygulanacak.

2021-2023 yılları arasında tamamlanması planlanan proje, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hüseyin Köker, Doç. Dr. Gülcan Sarp, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. M. Nuri Dolmaz, Prof. Dr. Çağlayan Balkaya, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlkay Atav ve 'Kuzey Pisidia Yüzey Araştırma' ekibi arkeologları tarafından gerçekleştirilecek araştırmalarla sürdürülecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Vahap Seçer Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Zeki Müren Selin Şekerci Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Barla'nın Arkeolojik Yapısı İnceleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 12:15:53. #1.15#

title