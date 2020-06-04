Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi

Ankara'da kamuda temizlik işçisi olarak çalışan talihsiz kadın, barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi tarafından darbedildi. Hırsını alamayan eski sevgili, olay sonrası kadının aracını da kullanılamaz hale getirdi.

Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
04.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:07

Ankara'da Ahmet M.Ç. (36) barışma isteğini kabul etmeyen eski sevgilisi Nazan Y.'yi (37) darbedip, otomobilini tekmeleyerek kullanılmaz hale getirdi. Aracı tekmelerken cep telefonu ile görüntülenen ve gözaltına alınan Ahmet M.Ç., 3 ay uzaklaştırma cezası verilerek serbest bırakıldı. Nazan Y., eski sevgilisinin peşini bırakmadığını belirterek, "Emine Bulut gibi olmak istemiyorum" dedi.

Kamuda temizlik işçisi olan Nazan Y., yaklaşık 2 yıl birlikte olduğu Ahmet M.Ç.'den, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ayrıldı. Nazan Y., ayrıldıktan sonra da peşini bırakmayan ve kendisini darbeden Ahmet M.Ç. hakkında şikayette bulundu. Gözaltına alınan Ahmet M.Ç.'ye 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. Ahmet M.Ç., uzaklaştırma cezasının bitmesinden hemen sonra yine Nazan Y.'yi rahatsız etmeye başladı. Ahmet M.Ç., önceki gün misafirliğe gittiği eski komşusunun evinden çıkarken gördüğü Nazan Y.'ye barışmak istediğini söyledi. Ahmet M.Ç., bunu kabul etmeyen Nazan Y.'yi darbetti. Ahmet M.Ç., daha sonra da eski sevgilisinin park halindeki otomobilinin üzerine çıkıp, tekmeledi. Aracın ön camı, çamurluğu ve kapıları kullanılmaz hale geldi.

Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi

3 AY UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Araca zarar vermesi cep telefonuyla görüntülenen Ahmet M.Ç., haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Nazan Y.'nin darp raporu alarak şikayette bulunduğu Ahmet M.Ç., otomobili eski sevgilisine kendisinin aldığını ileri sürerek, barışma teklifini kabul etmeyince araca zarar verdiğini söyledi. Nazan Y.'nin yanına 3 ay yaklaşmama cezası verilen Ahmet M.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi

"ARABAMI KULLANILMAZ HALE GETİRDİ"

Nazan Y., Ahmet M.Ç.'nin uzaklaştırma kararı bittikten sonra kendisini sürekli takip edip, rahatsız etmeye başladığını, olay günü eski komşusuna gittiğini, oradan çıkarken yanına geldiğini anlatarak, "Arabasıyla önce bacağıma hafif çarptı. Muhatap olmadım, arabama doğru giderek bindim, arabamda yanıma gelip oturdu. 'Seni çok seviyorum, evleneceksin' dedi. 'Evlenmeyeceğim' deyince suratıma vurdu ve arabamın içini parçalamaya başladı. Arabadan inince boynumdan tutup, ağzımı kapatarak kendi aracına bindirmeye çalıştı. Çevredekiler beni kurtardı. Sonra arabamı kullanılmaz hale getirdi" diye konuştu.

"EMİNE BULUT GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Eski eşinden 3 çocuğu olan azan Y., şikayetçi olduğunu belirterek, "Maddi ve manevi tazminat davası açmak istiyorum. Emine Bulut gibi olmak istemiyorum. Benim kızım bana 'şükürler olsun döndün bir gün bu adam seni kesecek' dedi. Bir an önce cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı Haber
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Haber
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum
Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Ali Koç Jose Sosa Mete Gazoz Şenol Güneş Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 10:07:37. #1.15#
title