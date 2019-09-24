Baransu'nun "devletin gizli belgelerini ifşa etme" davası

24.09.2019 15:00

Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" iddiasıyla 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmalarına devam edildi.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu ile Murat Şevki Çoban katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) temsilen Hazine avukatı da yer aldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Cengiz Doğan, Mehmet Baransu'nun duruşmaya katılmak istemediğine dair dilekçe gönderdiğini tutanağa geçirdi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Ali Dereli, görev yönünden mütalaasını sunacağını söyledi.

Olay tarihinde sanık Murat Şevki Çoban'ın Taraf gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü, sanık Mehmet Baransu'nun da aynı gazetenin yazarı olduğu belirtilen mütalaada, sanıkların üzerlerine atılı "devletin güvenliği veya iç dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri basın yoluyla açıklama" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine taalluk eden evrak veya malumatı elde etme ve yayınlama" suçlarının basın yoluyla işlenen suçlardan olduğu kaydedildi.

Mütalaada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 3. maddesinde mahkemelerin görevlerinin kanunla belirleneceğinin düzenlendiği, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 27. maddesinde ise basılmış eserler yoluyla işlenen suçlarda asliye ve ağır ceza mahkemelerinin yetkili olduğu, bir yerde ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması halinde bu davaların 2 numaraları mahkemede görüleceğinin belirlendiği vurgulandı.

Dosyada, basılı eserin basın ve yayın yerinin İstanbul olması nedeniyle İstanbul mahkemelerinin yetkili olduğunun belirlenmesi dışında görev yönünden herhangi bir yargı merci tayininin bulunmadığı aktarılan mütalaada, iddianamenin düzenlenme tarihinde ve halen yürürlükte bulunan Basın Kanunu'na göre basılı eserler yoluyla işlenen suçlarda 2 numaralı ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu aktarıldı.

Mütalaada, belirtilen yasal düzenlemeler karşısında mahkemenin görevsiz olduğu anlaşıldığından görevsizlik kararı verilerek dava dosyasının yetkili ve görevli İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan taraf avukatları, süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere taraf avukatlarına gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi.

Sanıklar Baransu ve Çoban'a duruşma zaptının tebliğe edilmesine ve bir sonraki celseye katılmalarının ihtar edilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aydın tarafından hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken, 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında Baransu'ya ait "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı belirtiliyor.

İddianamede, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Çoban ve Baransu'nun, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ile bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilerek, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA