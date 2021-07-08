Barajdan baraja su takviyesi yapılacak

Barajdan baraja su takviyesi yapılacak Sivas'ta son yıllarda su seviyesi düşen 4 Eylül Barajı'na, 300 milyon liralık yatırım ile 50 kilometre uzaklıktaki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılacak Sivas'ta son yıllarda su seviyesi düşen 4 Eylül Barajı'na, 300 milyon liralık yatırım ile...

Barajdan baraja su takviyesi yapılacak

Sivas'ta son yıllarda su seviyesi düşen 4 Eylül Barajı'na, 300 milyon liralık yatırım ile 50 kilometre uzaklıktaki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılacak

SİVAS - Sivas'ta son yıllarda su seviyesi düşen 4 Eylül Barajı'na, 300 milyon liralık yatırım ile 50 kilometre uzaklıktaki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılacak.

Yağışların azalması ve artan kuraklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyelerinde düşme gözlemlendi. Kuraklıktan nasibini Sivas'ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül Barajı da aldı. Barajda su seviyesi son yılların en düşük seviyesine geriledi. Barajdaki su seviyesinin normal düzeye yükseltilebilmesi için kolları sıvayan Sivas Belediyesi, 50 km uzaklıktaki Pusat Özen Barajından su getirme projesini geliştirdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, DSİ ile yaptığı görüşmeler sonrası su takviyesi için hazırlanan projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Proje Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanıp 2021 yatırım programına alındı.

50 kilo metre mesafeden su nakledilecek

Konu ile alakalı İHA mikrofonuna açıklamalarda bulunan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Son yıllarda ülkemiz de, şehrimiz de, bölgemiz de kuraklıkla karşı karşıya. Şu anda malumunuz içme suyu projemizi 4 Eylül Barajından ve Tavra deresindeki kuyulardan temin ediyoruz. Barajda son yıllardaki kuraklık sebebiyle su seviyemiz aşırı derecede düştü. Uzun yıllar da Sivas'ın su sorunu yaşamaması için Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimiz bir proje vardı. Bu proje Pusat-Özen Barajı'ndaki suyu Sivas 4 Eylül Barajı'na nakledilmesi. Sayın cumhurbaşkanımıza arz ettik Cumhurbaşkanının talimatı ile proje 2021 yılı yatırım programına dahil edildi. Şu anda DSİ bölge müdürlüğümüz, bölge müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Proje ihalesini, yapılan proje çalışması tamamlanıyor İnşallah hedefimiz ve amacımız 2021 yılı sonunda ihalesini yapmak, çünkü su hayatın can damarı, su olmazsa diğer hizmetlerin bir anlamı yok ve bu noktada arkasında bu tip önlemleri almazsak yapacağımız çok bir şey yok yağmur yağmasını bekleyeceğiz. Ama onu beklemek yerine biz alternatif kaynakları 4 Eylül Barajına naklederek Sivaslı hemşerilerimizin ve o bölgedeki köyde yaşayan kırsalda yaşayan hemşerilerimizin de su sorunu çözmek adına bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve yatırım projesine girdi amacımız ve hedefimiz 2022 yılında inşaat çalışmalarına başlamış olmak. 4 Eylül Barajı planlandığı zaman Sivas'ın 50 yıllık su sorunu yaşanmayacak diye planlanmış ama yağmur yağmadığı için kuraklık olduğu için 4 Eylül Barajındaki su seviyesi düştü. Pusat-Özen Barajı bir akarsu üzerinde suyu besleyen bir kaynak ve su seviyesi çok iyi su kalitesi de çok iyi ben inanıyorum ki uzun vade de Sivas su sorunu yaşamayacak devamında da öyle bir sorun olursa Beydili Barajı diye bir proje var DSİ uzun vade de orada da çalışıyor zaten" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit