Baraj 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 34. bölüm canlı izle! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?

Baraj Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Baraj 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 34. bölüm kesintisiz izle!

Fox TV ekranlarında başlayan Baraj dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne merak edildi. Baraj 34. bölüm izle! Baraj 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım'ın Nehir'in hayatını kurtarması sonunda ikisinin de duyguları hakkında dürüst olmalarına sebep olur. Bahar ise bir yandan Nehir'in başına gelenlerin sebebini saklamaya bir yandan da Nazım'ı kaybetmemeye çalışır. Fakat Azra'nın geçmişinin onu yakalaması ve Mert'in kaçırılması her şeyi karıştıracaktır.

Tarık, Zahra ve İbrahim bir yandan Halit ve Hayriye'nin evlilik teklifi, bir yandan Meryem'in cesedi ve bir yandan da Bahar'ın onları Halil'in cinayetiyle suçlaması üzerine iyice köşeye sıkışmışlardır.

BARAJ SON BÖLÜM İZLE...

BARAJ DİZİSİ KONUSU NE?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Nazım, Nehir'in Bahar ve Azra hakkında söylediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım defterini tamamen kapatır. Fakat Nehir'in kısa sürede yeni bir adamla yakınlaştığını gören Nazım da Nehir defterini kapatmış mıdır? Üstelik bu yeni adamın Nehir'le yakınlaşmasının sebebi nedir?

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'i de alıp Halit'in köyünün yolunu tutarlar. Hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler midir?

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

BARAJ 35. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Baraj dizisi bugün akşam yayınlanacaktır. Henüz 35. bölüm fragmanı çıkmadı. Dizinin yayınlanmasının ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Takipte kalabilirsiniz.

BARAJ DİZİSİ 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler:

• Feyyaz Duman (Nazım)

• Biran Damla Yılmaz (Nehir)

• Burak Yörük (Tarık)

• Sumru Yavrucuk (Zerrin)

• İman Casablanca (Zahra)

• Sait Genay (Orhan)

• Tuna Orhan (Ekrem)

• Rana Cabbar (Kemal)

Yardımcı karakterler:

• Mesut Yılmaz (İsmet)

• İhsan İlhan (Yaşar)

• Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

• Şamil Kafkas (Halil)