ERZURUM (İHA) - Banyo yaparken kendini yaktı

ERZURUM Erzurum'un Gökçebük köyünde yaşayan Yasin Çintimar banyo yaptığı sırada fark edemediği sıcak suyu başından aşağıya dökerek kendini yaktı. Yasin Çıntımar (35), Erzurum Aşkale İlçesi Gökçebük Mahallesinde ikamet ediyor. 8 Şubat 2022'de evinin kazan dairesinde banyo yapacağı sırada kovada bulunan suyun sıcak olduğunu fark etmeyerek, kontrol etmeden üzerine dökünce vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Kontrol etmeden üzerine döktüğü sıcak sudan yanan Yasin Çıntımar, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine getirilerek tedavi altına alındı.

Yasin Çıntımar yaşadığı olayı şöyle anlattı; "Rahatsızdım, sanırım gece saat 24.00 sıralarıydı, evin kazan dairesine su geliyor, burada ısıtıcıda var, suyun içine ısıtıcı koymuştum. Suları karıştırırken, bir kovayı ılık su ile karıştırdım, diğerini de dalgınlıkla ılık su katmamışım. Küçük sandalyeye oturdum. Dalgınlıkla ılık su yerine sıcak su koyduğum kovadan maşrapa su alıp başımdan aşağıya döktüğümü hatırlıyorum, sıcak suyu başımdan aşağıya döktüğüm an ilk önce elektriğe çarpıldım sandım, kendime gelip elimde maşrapayı görünce üzerime döktüğüm sıcak sudan yandığımı hatırladım, abim Fatih beni hemen Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine getirdi. Sıcak sudan dolayı başımda ve göğsümde yanıklar oldu. 8 gündür Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde tedavim sürüyor, benimle ve diğer hasta arkadaşlarımla ilgilenen doktorundan, hemşiresine, hasta bakıcısına kadar herkese teşekkür ederim. Sizlere tavsiyem, nerede olursanız olun, banyo yaparken suyu kontrol edin sonra yıkanın."