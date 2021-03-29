Banu Alkan kimdir, kaç yaşında? Banu Alkan filmleri neler? Banu Alkan biyografisi!

Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı'nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı. Peki, Banu Alkan kimdir, kaç yaşında? Banu Alkan nereli, ne iş yapıyor? Banu Alkan filmleri neler? Banu Alkan hayatı ve biyografisi nedir?

Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı'nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı. Peki, Banu Alkan kimdir, kaç yaşında? Banu Alkan nereli, ne iş yapıyor? Banu Alkan filmleri neler? Banu Alkan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BANU ALKAN KİMDİR?

Banu Alkan (d. Liz Remka Rebronja; 1 Temmuz 1958, Dubrovnik, Hırvatistan), Yugoslav kökenli Türk oyuncu ve şarkıcıdır.

HAYATI

"Afrodit" lakaplı Liz Remka Rebronja, Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Temmuz 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balıkesir ilinin Edremit ilçesine göç etti. Rebronja ailesi, Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldı ve Hırvatça "yaban gülü" anlamına gelen Remka, önce Yaprak sonra da Banu oldu. İstanbul'a taşınarak Kartal'da ikamet ettiler ve çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesi'nde başladığını öğrenimini lise 2. sınıfta bıraktı.

Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı'nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı. Sanatçı, 17 yaşındayken evli ve zengin bir iş adamı olan Gürbüz Hanif'le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif'e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra ölmesiyle sona erdi. Alkan, bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi. 1998 yılında, "Neremi" adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında "Tuzu Kurular" ve 2005 yılında da "Kızma Birader" isimli televizyon dizilerinde oynadı. 1975'te LCC Mankenlik Eğitimi, 1985'te Lady School Paris'te eğitim ve 1996'de özel şan dersleri aldı.

ÖDÜLLERİ

2014 Türk Sineması'nın Gelmiş Geçmiş Yaşayan En Güzel Kadını ödülünü aldı.

2015 2.Altın Palmiye - Yeşilçam 100.Yıl Onur Ödülü[4]

2015 Mersin Kültür Dayanışma Derneği Ödül Töreni - Yeşilçam 100.Yıl Onur Ödülü

2015 Mersin Kültür Dayanışma Derneği - Türk sinemasının en güzel Akademik Yüzü Onur ödülü

2016 3. Altın Palmiye Ödülleri - Türk Sinemasının En Güzel Kadını

FİLMOGRAFİ

SİNEMA

İsyan (1975)

Taksi Şoförü (Türk filmi, 1976) (1976)

Akrep Yuvası (1977)

Onsuz Olamam (1978)

Vurun Beni Öldürün (1980)

Ağla Gözlerim (1981)

Günah Defteri (1981)

Ben De Özledim (1981)

Nikah Masası (1982)

Aşkların En Güzeli (1982)

İlişki (1983)

Bataklıkta Bir Gül (1983)

Gecelerin Kadını (1983)

Kadınca (1984)

Sokaktan Gelen Kadın (1984)

Kızgın Güneş (1984)

Katiller de Ağlar (1985)

Arzu (1985)

Bu İkiliye Dikkat (1985)

Sarı Bela (1985)

Mavi Yolculuk (1986)

Seviyorum (1986)

Afrodit (1987)

Güneşten De Sıcak/ Sarı Güneş (1987)

Yaşamak (1988)

Vahşi Ve Güzel (1989)

Afrodit (2010) Kısa metrajlı film

Afrodit Banu Alkanın Hayatı 1 Bölüm Belgesel (2000)

Afrodit Banu Alkanın Hayatı 2 Bölüm Belgesel (2000)

TELEVİZYON

Arkadaşım Hoşgeldin Sezon Finali Talk Show (2014)

Afrodit Banu Alkanın Hayatı 1 Bölüm Belgesel (2000)

Afrodit Banu Alkanın Hayatı 2 Bölüm Belgesel (2000)

Yeşilçam 100.yıla Özel Banu Alkan Belgeseli CNN Türk (2014)

Güzellik Yarışması ( 1976 ) Yarışmacı

Şahane Pazar (1999) Yarışmacı

Şahane Pazar (2000) Yarışmacı

Uygur Kardeşler ( 2000 ) Yarışmacı

Renkli Dünyalar (2000)- (TV Dizi)

Tuzu Kurular (2001) - (TV Dizi)

Çarkıfelek (2000) Yarışmacı

Ünlüler çiftliği ( 2004 ) Yarışmacı

Sabah Yıldızları BBG ( 2005) Yarışmacı

Kızma Birader (2005) - (TV Dizi)

Çarkıfelek (2010) Yarışmacı

Kadınlar ve Erkekler ( 2010 ) Juri

Güzellik Yarışması( 2010 ) Juri

Bu Tarz Benim (2014) Juri

Yeşilçam 100.yıla Özel Banu Alkan Belgeseli CNN Türk (2014)

Bu Tarz Benim Tv8 (2016) Juri

İşte Benim Stilim Tv8 (2017)

Dünya Güzellerim (2017)

Video klipleri

Bir gün Beni Arzularsan (2000) - ( TV )

Dansa Kaldır (2000) - ( TV )

Tuzu Kurular (2001) - ( TV )

Kalp Yangını (2004) -(TV) Misafir Oyuncu

Mahallenin Güzeli Sezen ( 2008) - ( TV ) Misafir Oyuncu

DİSKOGRAFİ

NEREMİ - Afrodit 1998

1 - Neremi

2 - Bir Gün Beni Arzularsan

3 - Bazen

4 - Afrodit

5 - Hoşçakal

6 - Osmanlı Erkeği

7 - Sen Kimsin

8 - Sessizim

9 - Yağmur Gözlüm

10 - Mavi Gül

DANSA KALDIR 2000

1 - Kaldır Beni Dansa

2 - Buz Mavisi

3 - Kaldır Beni Dansa - Remix

4 - Be Mübarek

BEYAZ ORKİDE 2005

1 - Beyaz Orkide

2 - 90,60,90

3 - Beyaz Orkide Banu Alkan ve Enrique Iglesias düet remix

4 - Aşka Dokunduğum An

5 - Evire Çevire Sev Beni

6 - Dondurma

7 - Aşka Dokunduğum An - Remix

8 - Beyaz Orkide Remix

9 - Beyaz Orkide Bonus - remix

BEST OF 2011 REMİX

1 - Bir Gün Beni Arzularsan 2011 remix

2 - Dansa Kaldır Dance remix

AŞK YAP BENİMLE - Yeni Albüm Yapım aşamasında.2016

1 - Aşkın Kokusu

2 - Parfüm

3 - Aşk Yap Benimle