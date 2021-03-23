Bangladeş'teki mülteci kampında yangın! 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor
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Bangladeş'teki mülteci kampında yangın! 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor

23.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:25

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybederken, 560 kişi yaralandı, 400 kişiden ise haber alınamıyor. En az 10 bin barınağın kül olduğu kamptaki yangının 45 bin kişinin evsiz kalması anlamına geldiğini belirten yetkililer, Bangladeş'teki kamplarda daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bangladeş Temsilcisi Johannes Van der Klaauw, Cox Bazar'da Balukhali kampında çıkan yangında 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 400 kişiye ise ulaşılamadığını söyledi. Klaauw, yangında 560 kişinin yaralandığına, en az 10 bin barınağın kül olduğuna, bunun en az 45 bin kişinin evsiz kalması anlamına geldiğine dikkati çekerek, Bangladeş'teki kamplarda daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını vurguladı.

Bangladeş'teki mülteci kampında yangın! 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor

"YANGIN ÇOK BÜYÜK VE YIKICI"

Bölgede Birleşmiş Milletler (BM) ekiplerinin çalışma yürüttüğünü dile getiren Klaauw, yangın için "çok büyük ve yıkıcı" ifadesini kullanarak felakette kliniklerin ve dağıtım merkezlerinin de kullanılamaz hale geldiği bilgisini paylaştı.

Johannes Van der Klaauw, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile yangın sonrası yardım çalışmalarını koordine ettiklerini, bu çalışmalarda önceliklerinin en savunmasız durumda bulunan kadın ve çocuklar olduğunu kaydetti. Bu arada Bangladeşli yetkililerin, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Bangladeş'teki mülteci kampında yangın! 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş'teki mülteci kampında yangın! 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor
Bangladeş'teki mülteci kampında yangın! 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları (1)
KURDİ: Allah zalimlere karşı müslüman Arakanlilarin yar ve yardımcısı olsun inşallah amin
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