Bandırma'da sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'da sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Haberler | Yerel

Bandırma'da sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyorBALIKESİR Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Bandırma'da sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah Bandırma güne kar yağışı ile uyandı. Etkili olan kar yağışı özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Sabah zincir takmayan araçlar trafikte ilerleyemedi. Bandırma şehir merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bandırma Belediyesi temizlik ekipleri cadde temizliği yaptı. Öte yandan esnaf dükkanlarının önünü temizledi. Bandırma - Susurluk, Bandırma - Gönen ve Bandırma - Çanakkale karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Öte yandan Bandırma İlçe girişinde zincir uygulaması yapan trafik ekipleri, zincir halay ve takoz bulunmayan araçlara seyir izni vermiyor.

Öte yandan kar yağışını fırsat bilen gençler kar topu oynadı. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının bugün ve yarın da etkili olmasının beklediğini vatandaşlar ve ilgililerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Bandırma'da sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bandırma'da sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bandırma'da sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Bandırma, Tragger, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title