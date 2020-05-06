Bana Masal Anlatma oyuncuları kim, nerede çekildi? Bana Masal Anlatma filmi konusu ve fragmanı

Bana Masal Anlatma filmi, Leyla ile Mecnun yaratıcısı Burak Aksak tarafından yazıldı ve yönetildi. Gerçek olamayacak kadar mucize dolu Ayperi'nin, Rıza adındaki sıradan bir genci nasıl değiştirdiği ekrana geliyor. Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir?

Fatih Artman ve Hande Doğandemir'in başrollerinde yer aldığı Bana Masal Anlatma filmi, 9 Ocak 2015 tarihinde vizyona girdi. Filmin yapımcılığını ise Necati Akpınar yürütüyor. Gökçe Bahadır ve Yılmaz Erdoğan'ın da konuk oyuncu olarak bulunduğu Bana Masal Anlat filmi fragmanı izle.

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BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI

Kendi halinde, sıcacık ve samimi mahallesinde yaşamını sürdürürken Ayperi ile tanışan Rıza, bundna önceki hayatını ve kendini sorgulamaya başlar. Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları:

Fatih Artman - Rıza

Hande Doğandemir - Ayperi

Devrim Yakut - Selma

Erdal Tosun - Cemal

Tarık Ünlüoğlu - Timur

Gürkan Uygun - Jilet Ali

Cihan Ercan - Kubilay

Burcu Biricik - Ezgi

Cengiz Bozkurt - Nafi

Berat Yenilmez - Yaşar

Ani İpekkaya - Madam

Sadi Celil Cengiz - Haktan

Neslihan Aker - Nalan

Gökçe Bahadır - Neriman

Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası

Çağlar Ertuğrul - Haşmet

BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Masum bir aşk hikayesini ekrana getiren Bana Masal Anlatma filmi, eski dokusunu koruyan İstanbul'un Suriçi semtinde çekildi.

BANA MASAL ANLATMA KONUSU

Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda pek de yol alamamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin sevdiği kıymatli bir gençtir. Bir gün Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan mahallede, mahallelinin gözleri önünde yeşeren aşk hikayesi anlatılıyor.