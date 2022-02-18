'BALYOZ DOSYASI' MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan hükümlü bulunan sanık Çetin Doğan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Emin Küçükkılıç, Erdal Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya Varol ve Behzat Balta katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

YARGITAY BAŞSAVCILIĞI BOZMA KARARINA İTİRAZ ETMEDİ

BUNA SAHİP ÇIKMANIZI VE DİRENMENİZİ ARZ EDİYORUM

DURUŞMA ERTELENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel