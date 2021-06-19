Balpınar Belde Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirildi

Valimiz Hulusi ŞAHİN, İlimiz merkeze bağlı Balpınar Belde Belediyesi'ne; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 1 adet itfaiye arazözü, 1 adet çöp aracı ve 1 adet kanal temizleme aracı, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen kazıcı ve yükleyici özelliği olan iş...

Valimiz Hulusi ŞAHİN, İlimiz merkeze bağlı Balpınar Belde Belediyesi'ne; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 1 adet itfaiye arazözü, 1 adet çöp aracı ve 1 adet kanal temizleme aracı, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen kazıcı ve yükleyici özelliği olan iş makinesi ile belediyenin kendi kaynaklarıyla aldıkları araçların tanıtım programına katıldı.

Belediye bahçesinde düzenlenen programa; Valimizin yanı sıra AK Parti Batman Milletvekili Ziver ÖZDEMİR, Belde Belediye Başkanı Hüseyin GEYLANİ, ilçe belediye başkanları, siyasi patilerin yöneticileri ile belde halkı katıldı.

Belediye Başkanı Geylani tarafından yapılan selamlama konuşmasıyla başlayan programda Milletvekili Özdemir ve Valimiz birer konuşma yaptı.

Törende konuşma yapan Milletvekili Özdemir, gerek Batman Belediyesi gerekse ilçe belediyeleri tarafından çok önemli projelerin hayata geçirildiği ve bu projelerin ve hizmetlerin halkla ilişkiler tarafının da iyi bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.

Daha sonra konuşan Valimiz, Belde Belediye Başkanı Geylani'yi tebrik ederek, "Bu küçük mütevazı belde kısa bir süre içerisinde kendi cesametinin üzerinde çok önemli işler yaptı. Beldenin girişindeki bölünmüş yol karayolları standartlarında bölünmüş bir yol ve bunun ne mücadelelerle yapıldığının şahidi benim. Bu hizmet araçlarının temini konusunda da Belediye Başkanın çok ciddi emekleri oldu. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Belediyecilik İnsana Dokunmaktır"

Valimiz, "Belediyeciliğin en önemli vasfı insana dokunmasıdır. Doğumundan ölümüne kadar insanın hayatıyla iç içe olan bir iş. Bu yüzden belediyeciliği iyi yapmak önemli ve belirleyicidir. Batman Belediyesi olarak büyük bir nüfusa sahip şehrimizde halkımıza iyi niyetle hizmet vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da daha büyük işler yapacağız. Kardeş belediyelerimize parti ayırımı yapmaksızın destek olmaya devam ediyoruz. Batman'da merkez belediyenin dışında on belediye var. Batman Belediyesi'nin hediyesi olarak her belediyeye bir park yapıyoruz. Tüm bu çalışmalarda en büyük desteği Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alıyoruz. Bu destekler sayesinde Batman Belediyesi'nin çok önemli vizyon projeleri yoluna girdi. Bunlar sağlam adımlarla, iyi planlarla yürüyor" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre