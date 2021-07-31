Balkondan atladı, "Ölmedim" diye bağırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre uyuşturucu kullanan genç, kendini boşluğa bıraktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre uyuşturucu kullanan genç, kendini boşluğa bıraktı. Hafif yaralanan genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Süleymanlar Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. İntihar girişimi ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 katlı bir binanın ikinci katında balkona çıkan Mustafa Arı (30), darp edildiğini iddia ederek, evin ön tarafında bulunan dikenlik alana atladı. Bir süre acı içerisinde çığlıklar atan genci, atladığı yerden çıkarmak için ekipler seferber oldu. Dikenlerin içinde "kafamı kaldıracak halim yok, ambulans gelsin" diye seslenen genci, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. "Ölmedim be" diye bağıran Mustafa Arı, merdivenden iner inmez sigara yaktı. Yaptıkları ve söylediği sözlerle fenomen olan Arı, ambulansa binmeden önce bacağındaki protezi kameralara gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atan Mustafa Arı, "Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. Besmele çekerek Allah'ın isimlerini sayan Mustafa Arı daha sonra ambulansa bindi. Arı, sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. İlçede "Speedy Mustafa" lakabıyla tanınan ve geçmiş yıllarda girdiği markette kendisini yakalamaya çalışan polislere sucuk, konserve, satır ve eline geçirdiği diğer market ürünlerini fırlatarak kurtulmaya çalışan Mustafa Arı, söylediği sözlerle de adeta fenomen olmuş, bir çok kez kendisine zarar vermişti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı