Balkanlarla Gençlik Köprüsü Kuruluyor

Balkan Gençlik Oyunları Festivali; Başbakanlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türk ve Akraba Toplulukları Daire Başkanlığı, TİKA, Gençlik Kulüpleri Federasyonu, gençlik dernekleri ve Balkan ülkelerinde yer alan derneklerin katkılarıyla düzenlenecek.

Türk ve Balkan gençliğinin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması hedefiyle projelendirilen Balkan Gençlik Oyunları Festivali'nin ilk toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin de katılımıyla Dobruca Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya ile 35 okul müdürünün de katıldığı toplantıda Ekim ayında Makedonya ve Kosova'ya yapılacak ziyaretler ile 23 Nisan haftasında 10 balkan ülkesinden Bursa'ya gelecek çocuklarla ilgili programlar ele alındı. Başbakanlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türk ve Akraba Toplulukları Daire Başkanlığı, TİKA, Gençlik Kulüpleri Federasyonu, gençlik dernekleri ve Balkan ülkelerinde yer alan derneklerin katkılarıyla düzenlenecek Balkan Gençlik Oyunları Festivali'nin Türk ve Balkan gençlerinin geleceğinin inşası için önem taşıdığına vurgu yapıldı. Balkan ülkelerinde ortak dil Türkçe'nin kullanılmasına ortam hazırlanmasının amaçlandığı projede; ortak payda olan kültürel değerlerin tanıtılması ve yaşatılması, Balkan ülkelerinde yaşayan gençlerin sağlıklı koşullar altında örgütlenerek haklarının sorumluluklarının bilincine varmasını sağlamak, uluslararası mücadelede birlikte güçlü lobilerin oluşturulmasına katkı sağlamak hedefleniyor.

EMANETE SAHİP ÇIKIYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, özellikle son 8 yılda Bursa'nın Türkiye ile Balkanlar arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü hatırlatarak, yapılacak Gençlik Oyunları Festivali'nin ortak gelecek oluşturma ve birlikte mücadele etme kültürüne katkı sağlayacağını söyledi. Bugüne kadar tüm balkan coğrafyasında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Altepe, "Ecdadımızın tüm izlerini ortaya çıkarıyoruz. Ecdat emaneti olan harap haldeki eserleri bir bir ayağa kaldırıyoruz. Bunun yanında sünnet, kandil, mevlit, aşure gibi ne tür etkinlik yapıyorsak tüm Balkan ülkelerinde de bu gelenekleri yaşatıyoruz. Biz ecdadımızın emanetine sahip çıkıyoruz. Bu festival de ecdadımızın emaneti olan genç kuşağın daha donanımlı hale gelmesine katkı sağlayacaktır" dedi.