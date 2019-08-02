Balkan ve Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Balkan Göçü' nün 30'ncu yılını anma etkinlikleri kapsamında AK Parti ve CHP Genel Merkezlerini ziyaret etti.

Balkan ve Rumeli Türkleri Konfederasyonu ( BRTK) Genel Başkanı Sabri Mutlu ve beraberindeki heyet, Balkan Göçü'nün 30'ncu yılını anma etkinlikleri kapsamında, Anıtkabir ziyaretinin ardından AK Parti ve CHP Genel Merkezlerini ziyaret etti. BRTK ve beraberindeki heyetin, Balkanlar'da ve Türkiye'de yaşayan soydaşların sorunlarını parti genel merkezlerine birincil ağızdan iletmek üzere ilk olarak AK Parti Genel Merkezini ziyaret etti. AK Parti Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan tarafından ağırlanan heyet ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer tarafından ağırlandı. Eskişehir'den Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yrd. İsmail Koca, Konfederasyon Bşk. Vekili Seyfettin Çalışkan toplantıya katıldı.

"İsim değiştirme konusunda tekrar kamuoyu oluşturulmalı"

Özellikle Bulgaristan'da 30 yıl önce yaşanan zorunlu göçün gerek Balkanlarda, gerekse Türkiye'de devam etkilerinin üzerinde durulduğu ziyaretlerde, zorunlu göçün üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen Bulgaristan devletinin olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklama yapmamasının oldukça üzücü bir durum olduğu vurgulandı. Bu nedenle 30 yıl önce Bulgaristan'da yaşayan Müslüman Türkler ve Pomakların adlarının değiştirilmesinin tekrar gündeme getirilerek kamuoyu oluşturulması; Bulgaristan devleti tarafından bir gecede değiştirilen isimlerin, herhangi bir müracaat gerektirmeden tüm isimlerin, ölenler dahil, eski haline dönüştürülmesi gerektiği vurgulandı.

"Balkanlarda göç devam ediyor"

BRTK'nın özellikle son dönem yaptığı Bulgaristan ve Yunanistan ziyaretlerindeki gözlemler paylaşıldı. Balkanlardaki göçün artık Anadolu'ya değil, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerine doğru yön değiştirdiği vurgulandı. Söz konusu göçün nedenleri arasında özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Türklere uygulanan ekonomik ambargonun sonucu üretim kotası konulması, bölge devletlerinin herhangi bir yatırım yapmaması sıralandı.

"Soydaşlara T.C. vatandaşlığı verilmeli"

Toplantılarda, ayrıca Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Türklerin milli değil dini bir azınlık olarak kabul edilmesinin beraberinde getirdiği sorunlar ele alınarak; Balkanlarda yaşayan Türk soydaşlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesini önemi vurgulandı.

"FETÖ elemanları Balkanlarda"

15 Temmuz'da Türkiye'yi parçalamak isteyen kimi FETÖ elemanlarının Balkanlardaki çalışmalarının hala devam ettiğine dikkat çekilerek, bu konuda gerek hükümet gerekse muhalefet olarak gerekli adımların atılması talebinde bulunuldu.

"TRT Balkan kurulmalı"

BRTK Balkan Türkleri ile ilgili tüm siyasi partilerle çalışma taleplerinin dile getirildiği ziyaretlerde, siyasi parti merkezlerinde Dış Türkler Masası'nın yanı sıra Balkanlar Masası kurulması, TRT'nin TRT Balkan adı altında yayın yaparak yaşanan sorunların gündemde tutulması yönünde görüş bildirdi. Her iki parti temsilcileri söz konusu sorunların çözümüne ilişki çalışma gayreti içerisinde olacaklarını ifade edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA